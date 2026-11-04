El dolor de Flor de la V tras la “cacería de trans” y una dura confesión: “No hubo un año...”

La conductora Flor de la V repudió el ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans el pasado 2 de noviembre en los Bosques de Palermo y denunció la estigmatización que atraviesa la comunidad travesti-trans en la Argentina.

La actriz y activista fue una de las primeras en alzar su voz tras conocerse la crueldad de los atacantes, identificados como un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, que persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona de Palermo.

A raíz de la viralización de los videos de los atacantes, Flor de la V brindó declaraciones a la prensa en las que advirtió sobre la naturalización de los ataques de odio hacia la comunidad LGBTQ+. "Yo no puedo más. Me canso de pelear. Me canso de estar defendiendo mi existir, me canso. Yo todos los días me tengo que levantar y me tengo que poner una armadura y decir: 'Yo soy esto, yo tengo que salir a defender mi identidad'", lamentó.

En ese sentido, reconoció estar en una situación de privilegio, pero eligió poner el foco en la situación de sus pares: "Y lo digo yo desde mi privilegio: que tengo una cama caliente, tengo un marido, tengo un trabajo, tengo una profesión. ¿Qué les queda a estas chicas que no tienen nada? Porque las ven ahí: fueron echadas de sus hogares, de los colegios, discriminadas en los trabajos, violentadas a nivel social y expulsadas de absolutamente todo".

"Yo no creí que a los 50 años iba a vivir en una sociedad donde tenga que pedir permiso para existir", dijo en su descargo.

Con más de tres décadas de trayectoria en los medios, la conductora reveló una triste realidad: no hubo "un año sin enfrentar episodios transfóbicos o de violencia pública". "Desde que yo debuté, desde que yo puse un pie en la farándula, creo que no hubo un año en que yo no haya vivido algún episodio transfóbico, algún episodio de violencia pública", confesó.

También profundizó sobre cómo algunos medios decidieron comunicar la noticia: "Si naturalizamos la violencia hacia una persona trans por su identidad, simplemente por existir, y hacemos de la discriminación un show mediático, público, y hacemos de la crueldad una opinión, no nos puede sorprender que salgan a golpear y a cazar travestis en Palermo".

Asimismo, se refirió a la realidad de la comunidad trans y lamentó cómo la sociedad las excluye: "Yo formo parte de esta sociedad, pero formo parte de esta sociedad porque soy una privilegiada, porque lamentablemente mi caso es único. (...) No es lo que veo en mis compañeras".

"Cuando vos decías que las chicas están paradas ahí: no están paradas porque quieren, no están paradas porque disfrutan de vender su cuerpo. Yo quiero que cualquier persona experimente lo que significa tener que vender su cuerpo, lo que significa tener que llegar a ese punto para poder sobrevivir, porque es para poder comer. Nos obligan a eso porque no nos dan posibilidades".

"Esto que acaba de suceder deja en evidencia el maltrato, la violencia y la exclusión que viven las travestis en la Argentina. Luchamos por leyes que hay gente que las tiene naturalmente, simplemente por nacer. Y encima, además de eso, nos persiguen y nos quieren quitar lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el caminar libre sin tener miedo a que lo asesinen. ¿Qué más nos quieren hacer?", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.