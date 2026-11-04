Murió Daniel Bifulco, el inolvidable Jaimito de Videomatch

El humorista Daniel Bifulco, quien saltó a la fama por interpretar a uno de los personajes de Jaimito en Videomatch, fue encontrado sin vida en su domicilio.

De acuerdo con la información del periodista Pablo Layús, a la cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el actor habría sufrido un infarto en su domicilio y fue encontrado por un familiar.

El protagonista del trío humorístico junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta quedó en el recuerdo del público con su divertida interpretación de Jaimito en el recordado ciclo de Marcelo Tinelli durante los años 90 y 2000.

¿Quién era Daniel Bifulco?

El actor y humorista tuvo una gran trayectoria en la televisión como parte del éxito de Videomatch, en el que destacó como integrante del trío de "Los Jaimitos", junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El conjunto humorístico adaptaba canciones de actualidad con rimas de humor en los recordados sketches del ciclo de Tinelli.

Alejado de las cámaras, Bifulco también construyó una amplia carrera en el teatro como parte de espectáculos humorísticos de gran éxito comercial. Una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata, la cual cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

Además del clásico teatro y televisión, el humorista había anunciado su incorporación a "Primos lejanos", en el streaming APT hace aproximadamente tres meses, como una nueva apuesta para llevar su humor a las nuevas generaciones.

Tan solo días antes de su triste desenlace, había firmado contrato para regresar a las tablas en la temporada de verano 2027 en Mar del Plata, en un nuevo espectáculo de "El Mago sin Dientes" en el Teatro Victoria.

Fuente: Noticias Argentinas.