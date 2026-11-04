Santiago del Moro estará al frente de "Bailando con las estrellas".

El conductor Santiago del Moro estará al frente del formato internacional "Bailando con las estrellas", según confirmó esta mañana, tras varios días de rumores: "Es cierto, preparamos algo muy lindo para el próximo año."

Tras el final de la última edición de Gran Hermano, el propio del Moro había informado que no iniciaría la siguiente edición de forma continua, sino que las instalaciones serían utilizadas por el formato chileno. Sin embargo, Del Moro no dejaría de ser la cara de algún reality en ese lapso.

Luego de varios días de trascendidos, el comunicador lo afirmó en su programa radial: “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo. Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

No obstante, el conductor sostuvo que los planes aún no incluyen más figuras, ni en los participantes ni en quienes evalúen el desempeño de los concursantes: "Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”.

Al ser consultado por los protagonistas del certamen, Del Moro contestó: "Si les digo ahora, les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

“Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”, cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.