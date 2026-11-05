El Quilmes Rock 2027 ya tiene grilla

El Festival Quilmes Rock develó la lista de artistas que formarán parte de su edición 2027, a realizarse los días 16, 17 y 18 de abril en un sitio aún no anunciado. En un encuentro realizado en la tarde del lunes en Nika, la producción del evento confirmó los nombres de Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Jorge Drexler, Las Pelotas, Dante Spinetta, el regreso de Fricción , Kevin Johansen, 2 Minutos, El Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi, Massacre, Camionero, Celeste Carballo y Virus, entre otros.

El anuncio también sirvió para una reunión cumbre de artistas en una agrupación que sumó a Juanse (Ratones Paranoicos), Flavio Cianciarulo (LFC) y el Tano Marciello, quienes coronaron la noche con versiones de “Ceremonia”, “Mal Bicho” y “Para Siempre”, acompañados por otros músicos invitados. El pasaje musical también dio pie a un momento más íntimo de piano bar junto a Alejandro Lerner, Wen & Gianluz y todos los artistas presentes que corearon “Amigos”, “Rutas Argentinas” y “Cómo me voy a olvidar”. Las entradas para el festival se encuentran a la venta en el sitio de EnigmaTickets.com.

Fuente: Página 12.