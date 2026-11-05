Lali y Miranda! llevarán BOM al Movistar Arena con tres shows en diciembre

El nuevo proyecto conjunto de Lali y Miranda! presentará en vivo su álbum debut, Bailar o morir, con tres funciones consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los shows serán el 17, 18 y 19 de diciembre y combinarán las nuevas canciones con grandes éxitos de los artistas.

BOM, el proyecto que reúne a Lali y Miranda!, tendrá su desembarco en vivo en diciembre con tres presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Las funciones serán los días 17, 18 y 19 de diciembre y servirán para presentar Bailar o morir, el álbum debut del proyecto, que llegó recientemente a las plataformas digitales.

La propuesta apunta a trasladar al escenario el universo pop y bailable que BOM viene desarrollando desde el lanzamiento de su primera canción y del shortfilm que acompañó el inicio de esta nueva etapa artística.

El repertorio previsto para los shows incluirá las canciones del disco y también grandes éxitos, en una puesta pensada para convertir el campo del estadio en una gran pista de baile.

Desde su lanzamiento, BOM tuvo una rápida repercusión en plataformas y redes sociales. Según la información difundida, el proyecto ya supera los cinco millones de reproducciones globales a pocos días de la publicación del álbum completo.

Las tres funciones en el Movistar Arena marcarán así la primera gran presentación en vivo de esta propuesta conjunta de Lali y Miranda!, que llega al escenario después de su estreno discográfico.

Fuente: Ámbito.