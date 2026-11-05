Maluma suma pistas en Argentina y despierta la curiosidad de sus fanáticos

El cantante colombiano Maluma volvió a dejar pistas en Argentina durante su paso por el microcentro porteño, después de mencionar que está "loco por volver" a Buenos Aires y a Córdoba, tras anunciar una gira internacional.

En esta oportunidad, las señales llegaron de la mano de pantallas lumínicas con la frase "loco X Volver a Buenos Aires". El movimiento coincide con la nueva etapa profesional del colombiano, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, y con la preparación de su próximo recorrido internacional.

La campaña comenzó con una serie de imágenes compartidas por el propio Maluma, en las que aparecieron las frases "loco x Volver a Buenos Aires» y «Loco x Volver a Córdoba. A esos mensajes se sumó la circulación de un carrito cargado de merchandising del artista y golosinas, que recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con una inscripción que reforzó la incógnita.

Las señales se realizaron con merchandising oficial del intérprete, quien ya había dejado pistas en otros países. En agosto pasado, Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con Maluma para liderar el desarrollo y la producción de su próxima gira mundial, que se realizará durante 2027 y 2028. La compañía argentina estará a cargo de la estrategia internacional del tour.

Fuente: Noticias Argentinas.