Mauro Icardi apuntó contra los medios tras las versiones sobre una deuda alimentaria

El futbolista Mauro Icardi volvió a apuntar contra los medios de comunicación y los periodistas luego de que cobrara fuerza una versión según la cual él figuraba como deudor alimentario.

A través de un descargo que difundió en sus redes sociales, el jugador se refirió a las "mentiras" que dijeron "los voceros", quienes aseguraron que era real la información sobre su situación judicial.

De acuerdo con la información que difundió la periodista Naiara Vecchio en su cuenta de X, el futbolista debía desde abril las cuotas alimentarias de sus dos hijas y, a raíz de ello, Wanda Nara habría solicitado a la Justicia que se le prohibiera salir del país.

"Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?", escribió con una foto de su casa de fondo.

En ese sentido, dijo que, a pesar de las versiones que circulan, la justicia siempre lo ayuda a demostrar lo contrario: "Bueno, para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones se diga todo lo contrario".

"Espero ansioso cuál será la próxima mentira", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.