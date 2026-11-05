Se conocieron las primeras imágenes de la serie de Wanda Nara: cuándo se estrena

El reality show enfocado en la vida de Wanda Nara ya es un hecho y este miércoles se conocieron las primeras imágenes de la producción a cargo de Disney+.

La plataforma difundió un pequeño clip de 20 segundos en el que se muestra un adelanto de lo que se podrá ver en la serie: su paso por Europa, los momentos en familia, llantos y felicidad rodeada de lujos.

"¿Querían ver más? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus", escribió la plataforma en una publicación que acumula un total de 32 mil me gusta.

El clip la muestra caminando por Europa, acompañada de su hermana Zaira, conduciendo su infame Lamborghini rosa —previamente azul porque era de Mauro Icardi— y haciendo compras en tiendas de marcas de lujo.

¿De qué trata la serie y cuándo se estrena?

La mediática protagonizará una serie en formato reality que seguirá los distintos puntos de su polémica vida; amor, trabajo y los escándalos que la rodean. El proyecto se titularía "Lo querías. Lo tenés" y se espera que tenga seis episodios.

El ambicioso proyecto que sigue a la mediática más famosa de nuestro país estará a cargo de la productora Komodo Studio, la misma firma detrás de series como la de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

El rodaje tendrá lugar durante los próximos meses en Argentina, mientras que una parte se grabó en Italia y Uruguay, donde se indicó que podría grabarse su fiesta de cumpleaños n.º 40.

A pesar de la expectativa, se desconoce la fecha de estreno del proyecto en Disney+ pero se prevé que desembarque en la plataforma en la primera parte de 2027.

Fuente: Noticias Argentinas.