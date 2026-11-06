El Festival de Cine de Mar del Plata abrió con salas agotadas y fuerte respaldo internacional

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata inauguró su 41ª edición con más de 30.000 entradas vendidas de manera anticipada y más de 40 funciones agotadas, en una convocatoria que renovó las expectativas sobre la continuidad de su categoría Clase A y que tendrá hasta el 15 de noviembre más de 150 películas nacionales e internacionales.

La ceremonia de apertura se realizó en el Teatro Auditorium, con la Sala Astor Piazzolla colmada, y estuvo conducida por Teté Coustarot y Guido Záffora. La jornada reunió a figuras del cine, la televisión y la cultura, entre ellas Cecilia Roth, Eva De Dominici, Andrea Rincón y Esmeralda Mitre, quienes participaron de la alfombra roja que precedió al acto inaugural.

Los directores artísticos Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, junto al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, destacaron la respuesta del público y el interés por una programación que reúne producciones de distintos países.

La convocatoria llegó después de que los organizadores expresaran su preocupación por el sostenimiento de la categoría Clase A, que ubica al encuentro marplatense entre los festivales cinematográficos de mayor reconocimiento internacional y como el único de América Latina con esa distinción permanente.

En ese sentido, Lerman sostuvo que la continuidad de esa clasificación está asegurada y atribuyó las inquietudes previas a una preocupación personal. Por su parte, Pirovano señaló que el festival siempre tuvo una buena respuesta de espectadores y cuestionó que la evaluación de estos encuentros se concentre cada vez más en la cantidad de público.

La programación incluye títulos que pasaron por los principales circuitos internacionales, competencias de largometrajes y cortometrajes, retrospectivas y secciones dedicadas al cine de género y a las producciones para niños y jóvenes. Entre las películas previstas figuran "Paper Tiger", de James Gray; "Ink", de Danny Boyle; "Elsinore", de Simon Stone, y "Fjord", de Cristian Mungiu. También habrá funciones especiales de producciones argentinas como "Parque Lezama", de Juan José Campanella; "Pepita, la pistolera", de Lucía Puenzo, y "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé.

La película elegida para abrir la edición fue "Wild Horse Nine" ("Caballo salvaje nueve"), dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, junto a Mariana Di Girolamo y Ailín Salas. Los realizadores enviaron saludos especiales que fueron compartidos durante la presentación.

La alfombra roja también contó con la presencia de Malena Sánchez, Maite Lanata, Benjamín Alfonso, Azul Fernández, Carla Moure, Antonia Bengoechea, Romina Ricci, Nai Awada, Eial Moldavsky, Gastón Dalmau y Edda Bustamante, entre otros invitados.

Durante el acto se destacó además la trayectoria del compositor Emilio Kauderer, reconocido por su aporte a la música cinematográfica argentina y responsable de bandas sonoras de numerosas producciones. La edición también contempla homenajes a realizadores y artistas nacionales, entre ellos Alejandro Agresti y Natalia Oreiro.

En paralelo a las competencias, el festival extenderá sus actividades a otros espacios de la ciudad: el Teatro Municipal Colón ofrecerá funciones gratuitas y Villa Victoria Ocampo contará con una pantalla gigante para proyecciones durante diez noches. La región nórdica será la Invitada de Honor y se incorporarán propuestas vinculadas con la tecnología y la industria audiovisual, como Ventana Sur Tech y el programa INCAA Impulsa.

Las funciones se desarrollarán en el Teatro Auditorium, los cines del Paseo Aldrey y el complejo Ambassador. Las entradas generales cuestan $5.000, mientras que estudiantes y jubilados acceden a una tarifa de $3.000. También se ofrecen paquetes de cinco películas por $15.000 y de diez por $25.000.

De esta manera, el encuentro cinematográfico más importante del país comenzó una nueva edición con el desafío de sostener su proyección internacional y una señal favorable en la respuesta de los espectadores, en un contexto de dificultades para la exhibición cinematográfica y la industria audiovisual argentina.

Fuente: Noticias Argentinas.