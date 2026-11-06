Pink Floyd reeditará “Animals” por su 50° aniversario

La banda británica celebrará los 50 años de uno de sus discos más emblemáticos con una edición especial que incluirá material inédito, registros en vivo y contenido gráfico. Animals 50 saldrá a la venta el 22 de enero de 2027 en CD, vinilo y formato digital.

Pink Floyd anunció una nueva reedición de Animals con motivo del 50° aniversario del álbum, publicado originalmente en 1977. La edición, titulada Animals 50, llegará el 22 de enero de 2027 a través de Sony y reunirá grabaciones inéditas, material en vivo y una serie de documentos vinculados con la historia del disco.

Entre los contenidos anunciados aparecen el tema de Roger Waters Young Nicholas Jon y versiones hasta ahora no publicadas de Sheep y Dogs.

La reedición estará disponible en distintos formatos, entre ellos CD, vinilo y descarga digital. También incorporará una grabación completa del concierto que Pink Floyd ofreció en 1977 en el Oakland Coliseum Arena, registrada por Reinhard Hohlwein.

La edición especial incluirá además un libro de 64 páginas con textos del escritor Jonathan Lethem, una entrevista con Hohlwein y un fragmento de las memorias de Aubrey “Po” Powell, integrante de Hipgnosis, el estudio responsable de algunas de las portadas más reconocibles de la banda.

El material gráfico recuperará imágenes inéditas de las sesiones de grabación del álbum, fotografías realizadas durante la producción de su célebre portada en la Battersea Power Station de Londres y registros de la gira con la que el grupo presentó el disco.

David Gilmour recordó el contexto en el que fue concebido Animals y señaló que el cambio que atravesaba la música británica a fines de los años 70 tuvo influencia sobre el sonido del álbum.

“El panorama musical estaba cambiando en el 77. El punk lo invadía todo y sospecho que eso influyó un poco en la forma en que trabajamos en el álbum Animals. Es un álbum bastante agresivo y minimalista”, explicó el músico.

Gilmour también destacó que el disco representó un alejamiento de la atmósfera sonora de Wish You Were Here, publicado dos años antes, para avanzar hacia una propuesta “más directa y cruda”.

Animals ocupa un lugar particular dentro de la discografía de Pink Floyd. Con una estructura conceptual y un tono marcado por la crítica social, el álbum consolidó una etapa de la banda previa a la aparición de The Wall, editado en 1979.

La reedición forma parte de una serie de lanzamientos con los que Pink Floyd viene revisitando su catálogo. En 2025 se publicó una edición conmemorativa por los 50 años de Wish You Were Here y, durante 2026, apareció el recopilatorio 8-Tracks, integrado por canciones emblemáticas de la etapa comprendida entre 1971 y 1979.

Fuente: Ámbito.