Tres hermanos cordobeses compusieron la canción que recibirá al papa León XIV en Argentina

Los hermanos Moyano Angelini, de Córdoba, compusieron la canción que recibirá al Papa en Argentina.

Gabriel, Agustín y José Moyano Angelini, integrantes de la banda Iceberg del Sur, son los autores de “Argentina con el Papa León”, elegida por la Conferencia Episcopal Argentina entre más de 150 propuestas. El tema sonará durante la visita del pontífice y tendrá un lugar central en las actividades previstas en Córdoba.

Tres hermanos de Villa Carlos Paz están detrás de la canción que acompañará la llegada del papa León XIV a la Argentina. Gabriel Alejandro “Pico” Moyano Angelini, Agustín “Conde Agur” Moyano Angelini y José “Pepe” Moyano Angelini, integrantes de la banda Iceberg del Sur, compusieron Argentina con el Papa León, el tema seleccionado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) entre más de 150 propuestas presentadas desde distintos puntos del país.

La canción formará parte de las actividades previstas en Córdoba y será interpretada en el marco de la visita del pontífice, cuya misa central se realizará el martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Según contó Infobae, la historia comenzó de una manera sencilla: con un mensaje de WhatsApp. El párroco de Villa Carlos Paz, el padre Daniel, les avisó a los hermanos que la Conferencia Episcopal había convocado a un concurso nacional para elegir una canción de bienvenida.

A partir de esa invitación, los músicos comenzaron a trabajar tomando como referencia el texto Magnifica Humanidad, que había sido enviado a los participantes como guía para la composición.

El proceso demandó varias pruebas hasta que encontraron la letra y la melodía con las que finalmente decidieron presentarse. Pico Moyano contó que la emoción fue tan fuerte que, durante los primeros intentos de grabación, incluso se les hacía difícil terminar la canción.

“Nos caían las lágrimas cuando la queríamos grabar y era casi imposible”, recordó el músico en diálogo con Teleshow. El eje de la composición está sintetizado en una idea que atraviesa toda la letra: “hay lugar para todos”.

Las obras fueron evaluadas de manera anónima por el jurado y Argentina con el Papa León resultó seleccionada entre más de 150 canciones.

Una historia familiar atravesada por la música

Los tres hermanos llevan más de 25 años tocando juntos. Iceberg del Sur se conformó formalmente en 2001, con Pico en guitarra y voz, Agustín en bajo y voz y Pepe en batería.

A lo largo de su trayectoria publicaron varios trabajos discográficos y participaron en producciones de alcance nacional. Fueron parte de los musicales Stravaganza: Water in Art y Mahatma, de Flavio Mendoza, y recibieron nominaciones en los Premios Carlos por su participación como músicos.

También compusieron Gol argentino, utilizado por Cadena 3 durante la cobertura del Mundial de Brasil 2014, y en 2024 acompañaron a Cristian Castro durante el festejo por los 80 años de Susana Giménez.

La elección de la canción encontró a Pepe Moyano viviendo en España. Cuando supo que la obra había sido seleccionada, decidió regresar especialmente para participar junto a sus hermanos de las actividades previstas en Córdoba.

Este viernes llegó nuevamente a Villa Carlos Paz y se incorporó a los ensayos para la presentación que realizarán durante la vigilia del lunes 9 de noviembre, previa a la misa que León XIV encabezará al día siguiente.

Desde que se conoció el resultado del concurso, Argentina con el Papa León empezó a ser interpretada en colegios, parroquias y distintas comunidades del país.

Los músicos comenzaron incluso a recibir videos de chicos y grupos religiosos cantando la composición, una repercusión que, según reconocieron, todavía les resulta difícil dimensionar.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz produjo además un video con la canción, grabado en el Parque Estancia La Quinta junto a los integrantes de Iceberg del Sur y la agrupación coral Musicanto. Las imágenes recorren distintos sitios religiosos de la ciudad cordobesa.

“Yo creo que cuando ya seamos abuelos vamos a entender todo esto que está pasando”, resumió Pico Moyano sobre una experiencia que comenzó con un mensaje del párroco local y terminó convirtiendo una canción familiar en uno de los símbolos musicales de la visita de León XIV a la Argentina.

Fuente: Infobae / Teleshow.