Un nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi movilizó a la Policía y a los servicios médicos en Nordelta

La empresaria y conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi protagonizaron un nuevo episodio de tensión familiar en un barrio privado de Nordelta, partido de Tigre, que derivó en la intervención de efectivos policiales, personal médico y la actuación de la Fiscalía de Género local, según informaron fuentes allegadas al hecho.

De acuerdo con la información difundida por el programa televisivo LAM (América TV), Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) tras recibir una llamada telefónica y se dirigió de inmediato al domicilio de Icardi en Nordelta, donde ya se encontraban agentes de la Policía y una ambulancia.

Según relató el periodista Pepe Ochoa, el encuentro entre ambos derivó en una fuerte discusión en la vía pública del barrio cerrado. "Mauro salió de la casa y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio", afirmó el panelista, quien agregó que una persona presente intentó mediar sin éxito antes de que la situación escalara y motivara el ingreso de varios móviles policiales y una unidad médica.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la Fiscalía de Género de Tigre intervino en una causa caratulada preliminarmente por presuntas "lesiones". En ese contexto, Icardi habría sido convocado a prestar declaración, aunque se negó a hacerlo, siempre según la información difundida por las fuentes.

Asimismo, Ochoa sostuvo que, antes de las actuaciones judiciales, la ambulancia trasladó a una de las personas involucradas a un centro médico de la zona de Dique Luján para su evaluación. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la naturaleza de las lesiones denunciadas ni sobre los hechos que dieron origen al conflicto.

Nara, por su parte, prestó declaración en el marco de la investigación acompañada por sus representantes legales, mientras la causa permanece bajo análisis de las autoridades judiciales.

Las imágenes emitidas por el programa televisivo mostraron parte de la secuencia ocurrida en Nordelta. En uno de los registros audiovisuales se escucha a Icardi afirmar: "Está conmigo. Es mi responsabilidad. Punto".

Hasta el cierre de esta edición no existía información oficial adicional sobre el estado de los involucrados ni sobre eventuales medidas adoptadas por la Justicia en relación con el episodio.

Fuente: Noticias Argentinas.