La Justicia concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa por lesiones leves

La Justicia concedió este domingo la eximición de prisión a Mauro Icardi en el marco de la causa por presuntas lesiones leves agravadas, iniciada tras el episodio ocurrido con su hija Francesca en el barrio privado de Nordelta.

Según el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, a resolución fue firmada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, quien hizo lugar al pedido presentado por la defensa del futbolista, a cargo del abogado Norberto Francisco Oneto, y dispuso que el beneficio se otorgue bajo caución juratoria.

La Fiscalía investiga la posible comisión del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, contemplado en los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal.

En sus fundamentos, el magistrado consideró que la situación procesal de Icardi se encuentra comprendida dentro de los supuestos previstos para conceder el beneficio, al evaluar que la escala penal del delito investigado va de seis meses a dos años de prisión y que una eventual condena podría ser de ejecución condicional.

Asimismo, el juez dispuso que el delantero sea citado, por intermedio de su defensa, para presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días y firmar las actas correspondientes, bajo apercibimiento de que el beneficio sea revocado en caso de incumplimiento.

El nuevo avance judicial se produjo luego del episodio ocurrido el viernes pasado en el barrio privado La Isla, en Nordelta, partido de Tigre, donde una discusión entre Wanda Nara e Icardi derivó en la intervención de efectivos policiales, una ambulancia y la Fiscalía de Género local.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, Nara habría recibido mensajes de su hija a través de iCloud en los que la menor, de 11 años, le manifestó que había sido agredida físicamente por su padre, que permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado.

Tras recibir la comunicación, la conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity y se dirigió al domicilio del futbolista. Según el acta policial, los efectivos acudieron al lugar luego de un llamado al 911 y, tras una primera negativa para ingresar a la vivienda, Francesca salió llorando y se reunió con su madre.

En ese momento, la niña habría manifestado su intención de retirarse junto a Nara y afirmó que había sido golpeada y amenazada por su padre. Posteriormente, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó y no detectó lesiones de gravedad que justificaran su traslado a un centro asistencial, aunque recomendó estudios complementarios por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

En paralelo, el sábado el mismo Juzgado de Garantías dispuso una medida cautelar que prohíbe a Icardi acercarse a menos de 100 metros de Francesca y a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre, además de impedirle mantener comunicaciones con ella por cualquier vía durante 45 días.

Fuente: Noticias Argentinas.