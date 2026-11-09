Soledad Pastorutti cantó ante una multitud en la previa de la misa del papa León XIV

La cantante santafesina fue una de las protagonistas de la espera en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Llegó a Buenos Aires después de cerrar el domingo por la noche la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo. Compartió escenario con su hermana Natalia y volvió a lucir un poncho celeste y blanco.

Soledad Pastorutti puso música este lunes a la previa de la primera misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina. La artista de Arequito se presentó ante los fieles reunidos en el Monumento de los Españoles, en Palermo, mientras aguardaban la llegada del pontífice.

Su actuación llegó apenas unas horas después de haber pasado por Entre Ríos: el domingo por la noche, Soledad fue la encargada de cerrar la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo, donde encabezó el espectáculo central de la última jornada.

Ya en Buenos Aires, la cantante apareció en escena con un poncho celeste y blanco, una imagen que remitió al utilizado durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

En aquella oportunidad, al finalizar su presentación, Soledad entregó ese poncho al futbolista Agustín Giay. Para la visita papal volvió a elegir una prenda con los colores nacionales y contó además que había llevado otro poncho especialmente para regalarle a León XIV.

El repertorio combinó canciones populares con temas vinculados con la espiritualidad. Interpretó La viajera, Oración del remanso, Alma misionera, una versión de Hallelujah, Entré a mi pago sin golpear y A Don Ata.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando invitó al escenario a su hermana Natalia Pastorutti para cantar juntas Alma misionera. Miles de personas acompañaron desde el público una canción habitual en celebraciones religiosas.

“Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”, expresó Soledad durante su participación.

La artista también anticipó el regalo que había preparado para el pontífice. “Tengo un poncho que le traje al Papa”, contó ante los presentes.

Soledad ya había participado anteriormente de un acontecimiento vinculado con un pontífice: en 2013 formó parte de la Jornada Mundial de la Juventud realizada en Río de Janeiro durante la visita del papa Francisco.

La presentación de este lunes integró la previa de la misa encabezada por León XIV en el Monumento de los Españoles, una de las actividades centrales de su visita apostólica a la Argentina.

Para Soledad, la actuación llegó después de un fin de semana con escala entrerriana: el domingo había despedido en Crespo una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura y, pocas horas después, volvió a subir a un escenario ante una multitud, esta vez en Buenos Aires y en el marco de la histórica visita papal.

Fuentes: Telefe y TN.