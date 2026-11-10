Afirman que Tini Stoessel llegó a un acuerdo con su familia por la división de su patrimonio

Después de varios meses de versiones sobre tensiones económicas y familiares, trascendió que la cantante habría cerrado un acuerdo con sus padres y su hermano. Según la información difundida en Intrusos, Tini conservaría el 70% del patrimonio y el 30% restante se repartiría entre Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel.

Tini Stoessel habría llegado a un acuerdo con su familia para ordenar la división de los bienes y fondos vinculados con su carrera artística, después de varios meses de negociaciones y versiones sobre diferencias por el manejo de su patrimonio.

Según informó Ámbito, a partir de datos revelados por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, el entendimiento estaría firmado desde hace al menos dos meses, aunque todavía quedarían pendientes algunos trámites administrativos y cambios de titularidad.

El esquema que trascendió establece que la cantante conservaría el 70% del patrimonio, mientras que el 30% restante se dividiría entre sus familiares más cercanos.

De ese porcentaje, un 15% correspondería a Alejandro Stoessel, padre de la artista; un 10% a Mariana Muzlera, su madre; y un 5% a Francisco Stoessel, su hermano.

La información aparece después de meses en los que distintos medios dieron cuenta de una revisión integral de las sociedades, contratos y bienes acumulados durante la carrera de Tini, que durante años fueron administrados por su padre.

Qué pasaría con las propiedades

Otro de los puntos del supuesto acuerdo está relacionado con los inmuebles.

De acuerdo con la información difundida, Tini tendría intención de conservar únicamente la casa de San Isidro en la que vive actualmente. También forman parte del patrimonio una vivienda en Martínez y un departamento donde reside su abuela materna.

Ese último inmueble estaría a nombre de la cantante, aunque continuaría destinado al uso de su abuela.

En Miami existe además una propiedad cuya titularidad sería compartida entre Tini y Alejandro Stoessel, con un 50% para cada uno. Según trascendió, la artista tampoco tendría interés en conservar su parte de ese inmueble.

Las cuentas en el exterior

El acuerdo también contemplaría la situación de cuentas bancarias en el exterior que actualmente figurarían a nombre de Alejandro Stoessel.

Esos fondos pasarían a quedar bajo la administración de una persona designada por Tini —por ejemplo, un abogado o un contador—, sin que necesariamente las cuentas quedaran directamente a nombre de la cantante.

También habría un acuerdo de confidencialidad entre las partes, aunque hasta el momento no trascendieron públicamente todos sus términos.

La información se conoce después de un período de fuerte exposición sobre la relación profesional entre Tini y su padre, quien durante unos 15 años tuvo un rol central en la administración de su carrera.

Por ahora, ninguno de los integrantes de la familia difundió públicamente los términos completos del acuerdo.

Fuente: Ámbito, Intrusos (América TV).