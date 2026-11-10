Carmen Barbieri podría recibir el alta tras varios días internada por una infección urinaria y Covid-19

La conductora Carmen Barbieri, de 71 años, podría recibir el alta médica en las próximas horas, luego de haber permanecido varios días internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, por una infección urinaria que derivó en una inflamación renal, mientras que durante su estadía también se confirmó que tenía Covid-19.

La mejoría fue confirmada por Juan Curubeto, abogado y representante de la artista, que explicó que antes de abandonar el centro de salud deberá completar una serie de controles, entre ellos una ecografía para comprobar la evolución de sus riñones y determinar si cedió la inflamación.

Durante la internación, Barbieri recibió medicación por vía intravenosa y, aunque los médicos evaluaron modificar el tratamiento luego de que presentara un episodio de fiebre durante la noche, finalmente resolvieron mantener el mismo esquema, que continuará por vía oral cuando regrese a su domicilio.

En relación con el coronavirus, Curubeto señaló que, de acuerdo con la información que recibió del equipo médico, la infección no habría afectado los pulmones. También explicó que algunos rastros detectados en los estudios estarían vinculados con el cuadro gripal que la conductora había atravesado anteriormente.

La internación había sido confirmada por su hijo, Federico Bal, que se encuentra en Costa Rica por compromisos laborales y había explicado inicialmente que su madre estaba siendo atendida por una infección urinaria. Posteriormente, el actor confirmó que un nuevo análisis había dado positivo en Covid-19.

La conductora permaneció aislada en la clínica y sin posibilidad de recibir visitas debido al diagnóstico. Sin embargo, se encontraba consciente y podía comunicarse con sus familiares y allegados mediante su teléfono celular.

Por recomendación de su entorno, Barbieri no retomará inmediatamente sus compromisos profesionales y permanecerá en su casa durante los próximos días para completar la recuperación.

La previsión es que vuelva a trabajar el lunes próximo. El nuevo episodio se produjo después de varias semanas complicadas para la salud de la artista. A fines de octubre, había contado que atravesó simultáneamente un cuadro de meningitis, broncoespasmo y gripe, con registros de fiebre de hasta 40 grados, que la obligaron a suspender sus actividades y permanecer en reposo.

Fuente: Noticias Argentinas.