Jairo emocionó con el “Ave María” en la previa de la misa de León XIV en Córdoba

El cantante cordobés fue uno de los protagonistas de la vigilia que acompañó la espera del papa León XIV en el predio de FAdeA. Ante una multitud, interpretó el “Ave María” en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Jorge Rojas, Facundo Toro, Los Nombradores del Alba, Q’ Lokura y Magui Olave también formaron parte de la programación artística.

Jairo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la vigilia que precedió este martes a la misa del papa León XIV en Córdoba. El artista nacido en Cruz del Eje interpretó el Ave María ante la multitud reunida en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), poco antes de la llegada del pontífice.

La canción marcó un cambio de clima en una espera que había comenzado muchas horas antes. La voz del cantante se extendió por el predio mientras los fieles acompañaban en silencio uno de los pasajes más recogidos de la programación preparada para recibir al Papa.

Para Jairo, la convocatoria tuvo además un significado especial. Antes de la presentación había anticipado que se trataba de un momento excepcional dentro de su extensa carrera.

“Va a ser una cosa única en toda mi carrera”, había señalado el músico, quien definió la invitación realizada por el Arzobispado como el “broche de oro” de su trayectoria artística. También expresó su deseo de poder encontrarse personalmente con León XIV: “Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos; me gustaría mucho”.

La actuación de Jairo formó parte de una extensa programación que acompañó la vigilia y las primeras horas de este martes en Córdoba.

Jorge Rojas fue otro de los artistas convocados y expresó ante el público la emoción que significaba participar del acontecimiento. “Soy un hombre de fe”, manifestó. También estuvieron Facundo Toro y Los Nombradores del Alba.

El cuarteto tuvo su espacio con Q’ Lokura y Magui Olave, quienes llevaron otro ritmo a la espera y pusieron a bailar al público reunido en FAdeA.

De esta manera, la música popular cordobesa, el folclore y las canciones religiosas acompañaron las horas previas a una de las actividades centrales de la visita de León XIV a la Argentina, con Jairo y su interpretación del Ave María como una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Fuente: Radio Nacional.