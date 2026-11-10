Los abogados de Mauro Icardi denunciaron trabas de la Fiscalía para tomarle declaración

Los abogados del futbolista Mauro Icardi denunciaron que la Fiscalía interviniente demoró la posibilidad de que su defendido preste declaración en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca, luego de presentarse este martes para solicitar que sea escuchado y cuestionar lo que consideraron un trato desigual respecto de la denunciante, Wanda Nara.

Según el comunicado al que la Agencia Noticias Argentinas pudo acceder, los abogados de Mauro Icardi informaron que se presentaron "en la Fiscalía interviniente para que Mauro Icardi preste declaración y dé su versión de los hechos que se le atribuyen, tal como lo autoriza expresamente el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (art. 162 CPP)".

En el documento, los representantes legales aseguraron que, pese a la presentación, no consiguieron que el delantero pudiera declarar y manifestaron: "Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento sólo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes".

Asimismo, cuestionaron que durante el fin de semana la Fiscalía recibiera las declaraciones de la denunciante y dispusiera medidas con rapidez, mientras que, según sostuvieron, cuando el denunciado manifestó su voluntad de expresarse aparecieron "formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho de defensa".

"No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato. La ley obliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía", remarcaron.

En otro tramo del comunicado, los letrados advirtieron que la investigación avanzó desde su inicio y se dictaron medidas que restringen los derechos de Icardi "sobre la base de una sola versión de los hechos". En ese sentido, agregaron: "Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz".

Por último, anticiparon que recurrirán a las herramientas legales disponibles si persisten las demoras para garantizar que el futbolista pueda brindar su versión ante la Justicia.

El reclamo se produjo luego del episodio ocurrido el viernes pasado en la vivienda que Icardi comparte con la actriz Eugenia "China" Suárez, en el barrio privado La Isla de Nordelta, cuando Wanda Nara denunció que su hija Francesca, de 11 años, había sido reprendida y encerrada en una habitación por su padre.

La situación derivó en un llamado al 911 y en la intervención de efectivos policiales, después de que la menor se comunicara con su madre mediante una computadora para pedir ayuda. A partir de la denuncia se inició una investigación por presuntas lesiones leves agravadas.

El domingo, por orden judicial, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en la propiedad del delantero, donde secuestró dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados con la investigación, entre ellos una computadora MacBook y un teléfono iPhone 17 Pro.

En paralelo, el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, concedió a Icardi la eximición de prisión, por lo que podrá permanecer en libertad mientras avanza la causa, aunque deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia. La medida no implica el cierre de la investigación ni una resolución sobre su responsabilidad en los hechos denunciados.

Fuente: Noticias Argentinas.