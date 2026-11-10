Murió Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras y de la cumbia santafesina

El acordeonista fue hallado sin vida este martes por la tarde en la ciudad de Santa Fe. Durante más de cinco décadas fue una figura central de Los Palmeras y uno de los músicos que contribuyeron a consolidar y proyectar la cumbia santafesina en todo el país.

Marcos Camino, histórico acordeonista y referente de Los Palmeras, fue hallado sin vida este martes por la tarde en la ciudad de Santa Fe. La noticia provocó conmoción en el ambiente de la música popular y especialmente en la capital santafesina, donde su nombre quedó ligado durante más de medio siglo a la historia de la cumbia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17 en barrio Sargento Cabral. En el lugar se desplegó un operativo policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer formalmente las circunstancias de su muerte.

Camino, de 76 años, fue una de las figuras fundamentales en la construcción de la identidad de Los Palmeras. Se había incorporado al grupo el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía llevaba el nombre de Sexteto Palmeras, y desde entonces su acordeón se convirtió en uno de los sonidos reconocibles de la formación.

A lo largo de más de cinco décadas atravesó junto al conjunto distintas etapas de la música tropical argentina. Desde Santa Fe, Los Palmeras lograron llevar un género profundamente arraigado en la región a escenarios de todo el país y también del exterior.

Junto a Rubén “Cacho” Deicas conformó durante décadas una de las duplas más identificadas con la cumbia santafesina. Camino tuvo además un papel relevante en la conducción del grupo y en la consolidación de un proyecto que consiguió atravesar generaciones sin perder su pertenencia territorial.

Su trayectoria quedó asociada a decenas de discos, giras y canciones que terminaron incorporándose al cancionero popular argentino. Con el paso de los años, Los Palmeras dejaron de ser solamente una referencia del género tropical para convertirse también en parte de la identidad cultural de Santa Fe.

En febrero de este año, Camino había anunciado su alejamiento de los escenarios después de más de 50 años de actividad, aunque mantuvo su vínculo con el proyecto musical.

Su muerte abre ahora un capítulo doloroso en la historia de una de las agrupaciones más representativas de la música popular argentina y despide a uno de los músicos que hizo del acordeón una marca inconfundible de la cumbia santafesina.

Con información de El Litoral.