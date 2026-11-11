La paranaense Verónica Sanfilippo fue parte del encuentro de León XIV con la juventud

La paranaense Verónica Sanfilippo estuvo en la ceremonia con el Papa en el Monumento a los Españoles.

La cantante entrerriana participó de las actividades realizadas en el Monumento a los Españoles durante la visita del Papa a la Argentina. Dedicada a la música católica contemporánea, integró una propuesta junto a otros artistas y un numeroso ensamble de voces e instrumentos.

Verónica Sanfilippo llevó una voz entrerriana a las actividades que acompañaron la visita del papa León XIV a la Argentina. La cantante de Paraná participó del encuentro con los jóvenes realizado en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La artista, cuya trayectoria está vinculada con la música católica contemporánea, había sido convocada para dos presentaciones en Buenos Aires: la previa de la misa del lunes 9 y el encuentro juvenil del martes 10.

Para la segunda jornada integró una propuesta junto a Athenas, Maxi Larghi, Joaquín Chávez y Mechi Ruiz Luque. El ensamble previsto reunió además a un coro de 150 jóvenes y una orquesta de 50 músicos.

Sanfilippo desarrolla desde hace 15 años un proyecto musical junto a su esposo, Augusto, con quien comenzó a cantar en ámbitos parroquiales de Paraná. Con el tiempo, ambos profesionalizaron ese recorrido y llevaron su propuesta a distintos países de América Latina y Estados Unidos.

Días antes de la visita papal, la cantante había reconocido la dimensión que tenía para ella la convocatoria: “Ni en mis mejores sueños iba a pensar en actuar ante el Papa”.

Su participación en Buenos Aires marcó así uno de los momentos más significativos de una trayectoria nacida en Paraná y construida alrededor de la música y la fe.

Fuente: Canal Once.