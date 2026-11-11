Luciano Pereyra cantó en su Luján natal para recibir al Papa León XIV

El cantante se presentó este miércoles en la previa de la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Emocionado, interpretó temas de su repertorio y volvió a cantar “Solo le pido a Dios”, la misma canción que había llevado ante Juan Pablo II hace 26 años.

Luciano Pereyra vivió este miércoles una jornada cargada de emoción en su propia ciudad. El cantante nacido en Luján fue uno de los protagonistas de la previa de la misa del Papa León XIV frente a la Basílica, en la última jornada de la visita del pontífice a la Argentina.

“Muchas gracias por esta hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra”, expresó desde el escenario, visiblemente movilizado por la oportunidad de recibir al Papa en la ciudad donde nació y comenzó su camino artístico.

La presentación comenzó con Si no es contigo, uno de sus lanzamientos recientes. Después llegaron Tu mano, El elegido y Seré.

El momento más esperado llegó con Solo le pido a Dios. Antes de cantarla, Luciano recordó que había interpretado esa misma obra de León Gieco 26 años atrás, cuando participó del Jubileo del año 2000 en Roma y tuvo la posibilidad de cantar frente a Juan Pablo II.

“Con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos”, dijo con lágrimas en los ojos antes de invitar a la multitud a acompañarlo.

La escena tuvo para Pereyra un valor adicional: esta vez no tuvo que viajar hasta Roma. El encuentro ocurrió en Luján, frente a la Basílica y rodeado por su propia gente.

Días antes había definido la oportunidad como “una bendición” y había hablado de la particular emoción de sentirse anfitrión de un Papa en su ciudad natal.

La presentación musical acompañó la espera de la misa encabezada por León XIV en Luján, una de las últimas actividades públicas del pontífice antes de su despedida de la Argentina.

Fuente: TN.