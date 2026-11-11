Maggie Cullen llevó “Oración del remanso” al encuentro de León XIV con los jóvenes

La cantante interpretó la obra de Jorge Fandermole durante la multitudinaria vigilia realizada en el Monumento a los Españoles. La canción del compositor santafesino fue una de las piezas elegidas para musicalizar el encuentro del Papa con las nuevas generaciones.

Maggie Cullen fue una de las artistas convocadas para el encuentro que el papa León XIV mantuvo este martes con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.

Para la ocasión eligió Oración del remanso, la emblemática composición de Jorge Fandermole, profundamente ligada al paisaje, el río y la cultura del Litoral. La canción integró uno de los momentos artísticos de la vigilia junto con Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretada por Nahuel Pennisi, y Tierra Zanta, en la voz de Valentino Merlo.

La presentación se desarrolló ante una multitud que desde varias horas antes había ocupado el sector de Palermo para participar del encuentro con León XIV. La jornada comenzó durante la tarde con música y animación y tuvo su momento central con la llegada del pontífice alrededor de las 20.15.

Cullen llevó así al escenario una canción nacida en Santa Fe que desde hace años trascendió fronteras y generaciones. En medio de un encuentro marcado por los testimonios, la fe y la participación juvenil, Oración del remanso aportó uno de los registros más vinculados con la música popular del litoral.

La vigilia concluyó con el mensaje de León XIV a los jóvenes, canciones compartidas y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el cielo porteño.

Fuentes: Ámbito, TN.