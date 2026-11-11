Nahuel Pennisi emocionó al Papa León XIV con “Yo vengo a ofrecer mi corazón”

El cantautor argentino fue uno de los protagonistas del multitudinario encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles. Solo con su guitarra y su voz, interpretó el clásico de Fito Páez ante el Pontífice.

Nahuel Pennisi protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro que el Papa León XIV mantuvo este martes con los jóvenes argentinos en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Vestido de negro y acompañado por su guitarra criolla, el músico interpretó Yo vengo a ofrecer mi corazón, la canción de Fito Páez que desde hace décadas forma parte del cancionero popular argentino. León XIV siguió atentamente la presentación, en una jornada que combinó testimonios, música, danza y momentos de oración.

Horas antes de subir al escenario, Pennisi había compartido en sus redes sociales la emoción que le provocaba la convocatoria. “Hoy va a ser un momento muy importante, muy emocionante”, había anticipado, al tiempo que agradeció la posibilidad de cantar para el pontífice y expresó su deseo de que fuera “un momento inolvidable”.

La elección de Yo vengo a ofrecer mi corazón encontró un marco particular frente a la multitud reunida en Palermo. El tema habla de entrega, encuentro y esperanza, y la interpretación de Pennisi se apoyó justamente en la sencillez de su voz y la guitarra.

El artista atraviesa además un período especial de su carrera, con nuevos proyectos y presentaciones que lo encuentran consolidado como una de las voces singulares de la música popular argentina.

La actuación formó parte del encuentro juvenil encabezado por León XIV, en el que también participaron Maggie Cullen, Valentino Merlo y otros artistas.

Fuentes: Ámbito, TN.