Cielo Razzo vuelve a Paraná y se presenta este viernes en Tierra Bomba

La banda rosarina llegará este viernes 13 de noviembre a Tierra Bomba. La apertura será a las 21 y quedan los últimos tickets disponibles a través de Platea Vip.

Cielo Razzo volverá a tocar en Paraná este viernes 13 de noviembre, con un recital en Tierra Bomba, ubicado en Urquiza 1214. Será la primera presentación del grupo en ese espacio cultural, que este año celebra 11 años de actividad.

La apertura de puertas está prevista para las 21 y quedan los últimos tickets disponibles, que pueden adquirirse a través de Platea Vip.

Formado en Rosario en 1993, Cielo Razzo construyó una trayectoria de más de tres décadas dentro del rock argentino y consolidó un repertorio que combina canciones de distintas etapas de su carrera.

La noche en Tierra Bomba se completará con Musiquitas Bombísticas y Akanacio, además de la propuesta gastronómica de Fogón Bomba.

Cielo Razzo en Paraná

Viernes 13 de noviembre

Apertura: 21

Tierra Bomba, Urquiza 1214

Últimos tickets: Platea Vip