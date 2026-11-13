Avril Lavigne anunció que fue madre por primera vez y presentó a su hija con un emotivo posteo

La reconocida cantante Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por primera vez y presentó a su primera hija con un emotivo posteo en redes sociales.

La artista guardó el secreto de su maternidad hasta este momento y se desconoce si el nacimiento de su hija es reciente o si se trató de un embarazo por vientre subrogado. Además, mantiene en secreto la identidad de su actual pareja.

La canadiense publicó un carrete de imágenes de ella con su bebé, sus manos junto a las de la niña y una tierna imagen de tres zapatillas Vans sobre una patineta, su look insignia.

"Our Mini Fucking Princess has arrived", escribió en el posteo, que se traduce en "Nuestra pequeña princesa llegó", un guiño a la letra de su canción "Girlfriend". La publicación acumula un total de 1,8 millones de me gustas en la red social.

Avril Lavigne anunció que fue madre por primera vez y presentó a su hija con un emotivo posteoHasta el momento no se conocen más detalles sobre el nacimiento de la pequeña, ya que Avril Lavigne se alejó de los flashes hace años. Su última relación pública fue con Tyga en el 2023.

La cantante desactivó los comentarios en su publicación sobre la bebé, por lo que los fans acudieron a la sección de comentarios de su publicación más reciente para expresar su sorpresa.

Fuente: Noticias Argentinas.