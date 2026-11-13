Jason Voorhees volverá al cine con una nueva película de “Viernes 13”

La saga de terror tendrá una decimotercera película, que marcará el regreso de Jason Voorhees a la pantalla grande después de casi dos décadas. Steve Miner, director de dos de las entregas históricas de la franquicia, estará al frente del nuevo filme, previsto para 2027.

Jason Voorhees regresará al cine con una nueva película de Viernes 13, una de las franquicias más reconocidas del género de terror. La producción será la decimotercera entrega cinematográfica de la saga y tendrá como director a Steve Miner, realizador estrechamente ligado a los primeros años del personaje.

Según informó Ámbito, la película tiene previsto su estreno para 2027 y contará con guion de David Fliegel. La producción y el financiamiento estarán a cargo de la familia Barsamian, que controla los derechos de la franquicia a través de Horror, Inc.

El regreso de Miner tiene un peso particular dentro de la historia de Viernes 13. El cineasta dirigió Viernes 13 Parte II, película en la que Jason comenzó a ocupar un lugar central dentro de la saga, y posteriormente estuvo al frente de Viernes 13 Parte III, donde apareció por primera vez la máscara de hockey que se convertiría en una de las imágenes más reconocibles del cine de terror.

La nueva producción significará además el regreso de Viernes 13 a los cines luego de la remake estrenada en 2009. Desde entonces, la franquicia continuó expandiéndose a través de otros formatos y recientemente volvió a cobrar impulso con la serie Crystal Lake y diferentes proyectos vinculados al denominado “Universo de Jason”.

Miner expresó su entusiasmo por retomar la historia más de cuatro décadas después de haber contribuido a definir la estética del personaje. El realizador destacó especialmente el impacto que alcanzó la máscara de hockey, convertida con el paso de los años en un símbolo de la cultura popular y del género slasher.

La saga comenzó en 1980 con Viernes 13, dirigida por Sean S. Cunningham. La primera película estaba ambientada en el campamento Crystal Lake y dio origen a una extensa sucesión de secuelas, además de videojuegos, historietas, productos coleccionables y otras producciones derivadas. Las películas de la franquicia acumularon cerca de 450 millones de dólares de recaudación mundial, de acuerdo con los datos consignados por Ámbito.

Con la decimotercera película, Jason Voorhees volverá así al centro de una franquicia que, más de 45 años después de su nacimiento, continúa siendo una de las referencias fundamentales del cine de terror.

Fuente: Ámbito.