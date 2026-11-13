La China Suárez demandaría a Wanda tras la filtración de audios y videos de sus enfrentamientos

La actriz Eugenia “la China” Suárez iniciaría acciones legales contra Wanda Nara por las amenazas que la conductora habría proferido en su contra, luego de que se difundieran audios y un video de un enfrentamiento entre ambas en Nordelta, en un conflicto que también involucra a Mauro Icardi y que volvió a escalar en las últimas horas.

El material, que habría sido grabado por la propia Suárez con su teléfono celular, registra parte del cruce ocurrido cuando Nara se presentó en la vivienda de Icardi para retirar a una de sus hijas. En la grabación no se ve a la conductora, pero se escucha su voz mientras insulta a la actriz y le dice: “Yo te mato a palos”. La China le responde: “¿A quién vas a matar a palos?”.

La decisión de Suárez de recurrir a la Justicia fue confirmada por su abogado Lautaro Rodríguez. Según explicó el letrado, la actriz inicialmente no tenía intenciones de denunciar a Nara, pero cambió de postura después de conocer el contenido de las grabaciones. “Hablamos y viendo los videos, prefirió avanzar. Más que nada para que no queden impunes los dichos. No porque sienta miedo”, sostuvo.

Por su parte, Nara reconoció que era ella quien hablaba en el registro y cuestionó que se hubiera difundido una versión recortada de la discusión.“Faltan frases, editaste, dije más cosas”, escribió en una historia de Instagram, donde también justificó su reacción: “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”.

El enfrentamiento entre ambas se produjo en medio de un conflicto familiar que se desató la semana pasada en la denominada “Casa de los Sueños”, la propiedad de Icardi en Nordelta. El episodio comenzó cuando Francesca, una de las hijas que el futbolista tiene con Nara, pidió ayuda a su madre para salir de la vivienda. La situación derivó en un operativo policial y en una denuncia por presuntas lesiones a la menor, en una causa caratulada preliminarmente como lesiones leves agravadas.

Icardi se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos y rechazó haber ejercido violencia contra su hija. Además, aportó una filmación realizada con su celular durante el procedimiento, en la que quedó registrado el enfrentamiento con Martín Migueles, actual pareja de Nara. En las imágenes se escucha al empresario amenazar al futbolista con romperle la boca, por lo que los efectivos policiales debieron intervenir para separarlos.

Fuente: Noticias Argentinas.