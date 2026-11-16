Tras un fin de semana de revuelo mediático por contestaciones cruzadas con Eugenia "China" Suárez, la conductora Wanda Nara utilizó sus redes sociales para acusar a su expareja, el futbolista Mauro Icardi, de promover el acoso online contra ella con "bots pagos".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Nara realizó un fuerte descargo en X en el que aseguró que su ex utiliza bots para difundir noticias negativas sobre ella, su pareja Martín Migueles y sus hijas. Asimismo, dio a entender que existe una causa abierta por "violencia digital" en contra de él.

Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje", denunció.

En ese sentido, apuntó directamente contra el futbolista: "Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada".

Además, aclaró que la causa es dirigida tanto a Icardi como a Suárez: "Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también". "Martu y las chicas jugando en un shopping a esconder y sacarse la llave del auto con mil fans atrás y quieren instalar estupideces. Está toda la familia y un shopping entero de testigos. Besos", agregó.

"Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses", sumó.

Después de la guerra con la China, Wanda Nara fue contra Mauro Icardi: “Es más digno...” De acuerdo con su relato, cuando esté habilitada para mostrar las cuentas denunciadas, lo hará por la misma plataforma: "Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital".

"Que risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que 'ayudando'", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.