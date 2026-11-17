El director de cine y teatro, guionista y docente José “Pepe” Santiso, que trabajó con figuras como Federico Luppi, Miguel Ángel Solá y Luis Brandoni y dirigió el filme “Malayunta”, murió a los 91 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

La entidad comunicó el fallecimiento este lunes y despidió al realizador a través de sus redes sociales: “Despedimos con pesar al director de cine y teatro, guionista y docente José ‘Pepe’ Santiso, quien desarrolló una extensa labor en la cinematografía argentina y participó del movimiento Teatro Abierto”. Además, expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas.

Uno de los hitos de su carrera fue “Malayunta”, película de 1986 con la que debutó como director de largometrajes y que tuvo a Federico Luppi, Bárbara Mujica y Miguel Ángel Solá como protagonistas. El filme fue una adaptación de “Pater Noster”, obra teatral de Jacobo Langsner, quien también participó en la escritura del guion, y obtuvo el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

Nacido el 2 de mayo de 1935 en Buenos Aires, Santiso estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, se formó en dirección de fotografía y realizó seminarios en la Escuela de Cine Independiente de la Universidad Nacional del Litoral. También estudió dirección de actores con Agustín Alezzo.

Entre 1975 y 1985 estuvo al frente del Centro de Estudios Cinematográficos, donde desarrolló una importante labor docente. Antes de dirigir sus propios largometrajes, trabajó como camarógrafo y director de fotografía en producciones como “El habilitado”, “Nosotros los monos”, “La rabona” y “El bromista”, además de realizar trabajos para televisión y cortometrajes publicitarios.

Su recorrido también estuvo ligado al teatro. En 1979 presentó “El otro”, espectáculo que reunía las obras “El amante” y “La colección”, del dramaturgo británico Harold Pinter, en el Teatro Payró. En 1981 regresó a esa sala con “Atendiendo al señor Sloane”, también de Pinter.

En 1982 participó del movimiento Teatro Abierto, una iniciativa que reunió a dramaturgos, actores, directores y trabajadores de la cultura en defensa de la libertad de expresión durante la última dictadura cívico-militar. En ese marco, dirigió “Despedida en el lugar”, de Beatriz Mosquera.

Una década después de su debut cinematográfico estrenó “De mi barrio con amor” (1996), nuevamente con un guion escrito junto a Langsner. La película reunió a Luis Brandoni, Alicia Bruzzo, Roberto Carnaghi, Fabián Vena, Ana María Giunta, Pepe Novoa y Mario Pasik.

En 2004 presentó “Tacholas, un actor galaico-porteño”, documental dedicado a reconstruir la vida y trayectoria de Fernando Iglesias, intérprete de origen gallego que desarrolló gran parte de su carrera en la Argentina. La producción incluyó testimonios de Graciela Borges, Pepe Soriano, Héctor Olivera, José Martínez Suárez y Osvaldo Bonet.

Su último largometraje fue “Los rulos de Lulú”, estrenado en 2015, una historia ambientada entre un cabaret de tango y un conventillo porteño, con actuaciones de Carlos Portaluppi, Celina Font, Luis Longhi, Noralih Gago, Roly Serrano y Héctor Bidonde, entre otros.

Fuente: Noticias Argentinas.