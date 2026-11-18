La actriz Anne Hathaway se mostró de paseo junto a su tercer hijo, recién nacido, en las calles de Nueva York, en las primeras imágenes públicas tras el parto, que confirmaron la llegada del nuevo integrante de su familia junto a su marido, Adam Shulman.

La protagonista de “El diablo viste a la moda” fue fotografiada mientras llevaba al bebé en un portabebés, abrigado y con un gorro, durante una caminata por la ciudad. Las imágenes fueron difundidas por el medio estadounidense TMZ, que también mostró a la actriz con un look informal, con gorra, lentes de sol y un abrigo.

Aunque Hathaway y Shulman todavía no dieron detalles oficiales sobre el nacimiento, la diseñadora de vestuario Molly Rogers habría revelado accidentalmente el sexo del bebé a través de un saludo en redes sociales, en el que felicitó a la actriz por la llegada de “una niña”, según publicó El Chubut.

La pareja, que se casó en 2012, ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años, respectivamente.

Hathaway había anunciado su tercer embarazo en junio a través de un video publicado en Instagram, donde mostró su pancita con un vestido blanco y acompañó las imágenes con la frase “Baby, I'm yours” (“Bebé, soy tuya”), en referencia a la canción de Barbara Lewis.

La actriz había mantenido en reserva la noticia durante la gira promocional de “El diablo viste a la moda 2”, aunque luego contó que junto a su marido estaban “rebosantes de alegría” por la llegada del nuevo integrante y que se preparaban para los cambios que implicaría para sus hijos.

“Todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos, y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral”, había expresado en una entrevista con CBS Mornings.

En otra aparición televisiva, en Late Night with Seth Meyers, Hathaway había contado entre risas que el embarazo los sorprendió y que lo definieron como “un gol de último segundo”.

La actriz atraviesa además un año de intensa actividad cinematográfica, con varios estrenos y proyectos que la llevaron a participar en distintas giras internacionales de promoción.

Fuente: Noticias Argentinas.