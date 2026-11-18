La plataforma de streaming, Netflix, anunció el estreno oficial de la esperada serie "Gordon", inspirada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy, con el rol protagónico de Rodrigo de la Serna y dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

La producción consta de seis capítulos que siguen la historia del criminal Aníbal Gordon —interpretado por De la Serna— y su participación en la violencia paraestatal de la década del 70.

Además de De la Serna, el elenco se completa con Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.

¿De qué trata la serie?

En palabras del director, la ficción busca compartir una historia y dejar preguntas abiertas: “Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, expresó Pablo Trapero en declaraciones a la prensa.

De acuerdo con la información difundida por Netflix, la trama sigue a Aníbal Gordon desde sus inicios como un simple delincuente común y ladrón de bandas hasta convertirse en un implacable agente de inteligencia de la SIDE y líder operativo de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Ambientada en los momentos más marcados de la historia argentina, Gordon explora desde el final de los años 60 hasta la dictadura militar de los años 70. Entre los lugares donde se grabaron las escenas, se encuentran la provincia de Buenos Aires y Bariloche.

Fuente: Noticias Argentinas.