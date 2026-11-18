La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió al productor teatral Carlos Rottemberg con el galardón “Rector Ricardo Rojas”, en reconocimiento a su trayectoria de más de cinco décadas en el teatro argentino, su aporte al desarrollo cultural y su compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos.

El acto, encabezado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se llevó a cabo en el Salón del Consejo Superior de la universidad, ubicado en Viamonte 444, en la Ciudad de Buenos Aires.

Rottemberg es uno de los principales referentes de la producción teatral argentina y desarrolló una extensa trayectoria como empresario cultural: "Se trata de una figura fundamental de la cultura argentina. A lo largo de más de cinco décadas hizo un aporte enorme al teatro nacional, impulsó a generaciones de artistas y asumió un compromiso ejemplar con la defensa de la libertad de expresión. Reconocer su trayectoria es también reconocer a quienes hacen de la cultura un pilar central de nuestra vida democrática”, destacó Yacobitti.

Por su parte. el productor confió que "nunca pensé que en 50 años de trayectoria iba a terminar en esta casa de estudios. Me impacta mucho, aunque para bien, ya que me ayuda a tomar más responsabilidad y compromiso".

“Es incómodo decir que es el mejor premio porque sería faltar, pero sí es el premio más conmovedor, justamente porque lo estamos haciendo mucho más en familia y con menos lucecitas, con menos espejitos de colores. Y me parece que en la vida, a veces hacen falta los espejitos de colores, pero también hace falta la esencia que nos hace vivir mejor", añadió.

Finalmente, sostuvo que "Se habla mucho de meritocracia, creo en el mérito pero agrego una obviedad: no todos arrancamos de la misma manera. No todos arrancamos con las mismas posibilidades, con la misma condición o la misma geografía. Por eso, la educación pública está tan ligada a la cultura".

Fuente: Noticias Argentinas.