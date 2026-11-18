"El juego de la guerra", premiada en el Festival Internacional de Cine en 7 segundos.

Morena Flores obtuvo el reconocimiento a Mejor Película Argentina en el Festival Internacional de Cine en 7 Segundos con El juego de la guerra. Una celebración futbolera de su abuelo fue el punto de partida de la historia.

Una reacción de su abuelo después de un triunfo de Argentina frente a Inglaterra en un Mundial dejó pensando a Morena Flores. En aquella celebración, según contó la realizadora platense, había mucho más que un partido de fútbol. Esa escena familiar dio origen a El juego de la guerra, un cortometraje que aborda las huellas de Malvinas en los excombatientes.

La producción ganó el premio a Mejor Película Argentina en la séptima edición del Festival Internacional de Cine en 7 Segundos —7SIFF—. La premiación se realizó en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Buenos Aires.

El corto se filmó en el patio de la casa de Flores, prácticamente sin gastos. El rodaje demandó entre una y dos horas, mientras que la edición, el color y el sonido llevaron aproximadamente dos semanas.

Flores estuvo a cargo de la dirección, la producción y el montaje. El elenco estuvo integrado por Enrique Flores, Agustín Bedoian y Pedro Bedoian.

El festival reunió más de 260 películas. Su consigna exige una duración exacta de siete segundos para la historia, más dos de título y cuatro de créditos: trece segundos en total para cada producción.

Fuente: 0221.com.ar