La histórica banda británica presentó una nueva versión audiovisual de uno de sus clásicos, protagonizada por Owen Cooper, el joven actor que alcanzó reconocimiento internacional por la serie de Netflix. El lanzamiento acompaña la reedición del álbum Rubber Soul y propone un recorrido emotivo por Liverpool, la ciudad donde nació el grupo.

A más de seis décadas de su grabación original, In My Life, una de las canciones más recordadas de The Beatles, tiene un nuevo videoclip oficial. La producción fue estrenada este jueves 19 de noviembre y cuenta con la participación de Owen Cooper, el joven actor británico que saltó a la fama por su interpretación en la exitosa serie Adolescencia, de Netflix.

El video, dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, forma parte de las iniciativas impulsadas por Apple Corps para acompañar la reedición de Rubber Soul, el álbum que el cuarteto de Liverpool publicó en 1965 y que marcó una etapa de transformación en su música.

Lejos de recurrir únicamente a imágenes de archivo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, la nueva producción construye una historia de ficción alrededor de los recuerdos, los vínculos familiares y la manera en que la música puede acompañar distintas generaciones.

La narración comienza en un parque de Liverpool durante la década de 1940, donde un encuentro casual da origen a una historia de amor. Un ukelele se convierte en el objeto que une a los protagonistas y, con el paso de los años, pasa de una generación a otra, transmitiendo una relación especial con la música.

El relato atraviesa diferentes momentos de la historia de la ciudad, desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Las imágenes acompañan el espíritu nostálgico de In My Life, una composición de Lennon y McCartney que reflexiona sobre los lugares, las personas y las experiencias que permanecen en la memoria.

Owen Cooper, de “Adolescencia” al universo de The Beatles

La elección de Owen Cooper como protagonista representa un encuentro entre dos generaciones de la cultura británica. El actor, de 16 años, se convirtió en una revelación internacional gracias a su papel de Jamie Miller en Adolescencia, la producción de Netflix que abordó problemáticas vinculadas con la adolescencia, la violencia y las relaciones familiares.

Su interpretación le valió importantes reconocimientos, entre ellos premios Emmy, BAFTA y Globo de Oro, y lo posicionó como una de las jóvenes figuras de mayor proyección de la industria audiovisual.

En esta oportunidad, Cooper forma parte de una historia que busca transmitir la vigencia de la música de The Beatles y su capacidad para establecer vínculos entre públicos de distintas edades.

Liverpool, protagonista de las imágenes

La ciudad natal de The Beatles ocupa un lugar central en el videoclip. El recorrido incluye escenarios emblemáticos como las orillas del río Mersey, el Royal Liver Building, la Catedral Anglicana, el Royal Albert Dock y Strawberry Fields, un sitio especialmente vinculado con la infancia de John Lennon y con el imaginario musical de la banda.

El estreno coincide con nuevos proyectos destinados a preservar y difundir el legado del grupo en Liverpool. Entre ellos se encuentra la creación de un nuevo espacio dedicado a la historia de The Beatles en el antiguo mercado de St John's, cuya inauguración está prevista para 2028.

Ese mismo año también está programado el estreno de cuatro películas biográficas dirigidas por Sam Mendes, cada una centrada en la historia de uno de los integrantes de la banda. El proyecto contará con Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Mientras tanto, el nuevo videoclip de In My Life vuelve sobre una de las canciones más personales del repertorio beatle. Una obra que, a través de los recuerdos y el paso del tiempo, conserva una notable capacidad para emocionar, ahora acompañada por imágenes que conectan el pasado y el presente de Liverpool.

Fuente: Ámbito.