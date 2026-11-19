El músico murió a los 69 años. Fue parte de una de las etapas más importantes de la histórica banda argentina y contribuyó a consolidar el blues en castellano. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales.

El blues argentino perdió a uno de sus músicos más representativos. Rubén “King” Alfano, guitarrista histórico de Memphis La Blusera y protagonista de una etapa fundamental en la trayectoria del grupo, murió este miércoles 18 de noviembre, a los 69 años. La noticia fue comunicada por su familia, que informó que el artista estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimas horas.

La despedida llegó a través de una publicación en las redes sociales del músico, donde sus familiares expresaron el profundo dolor por su partida y agradecieron las numerosas muestras de afecto recibidas.

Alfano formó parte de Memphis La Blusera durante los años en que la banda consiguió trascender el circuito del blues para conquistar a un público mucho más amplio. Su guitarra rítmica fue una pieza importante de aquel sonido que combinaba la tradición del blues estadounidense con historias, personajes y paisajes de la vida cotidiana argentina.

A lo largo de su paso por la agrupación participó en la grabación de cinco discos de estudio: Alma bajo la lluvia, Medias negras, Tonto rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca tuve tanto blues. También intervino en Memphis en vivo, registrado en el Teatro Gran Rex, un álbum que alcanzó el triple platino y reflejó uno de los momentos de mayor popularidad del conjunto.

Su trayectoria lo llevó, además, a compartir escenarios con grandes figuras internacionales del género, entre ellas B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal. Esas experiencias formaron parte de una carrera estrechamente vinculada con la difusión y el crecimiento del blues en la Argentina.

Una historia ligada al blues nacional

Memphis La Blusera se convirtió en una de las bandas más reconocidas del rock y el blues argentino, con una identidad musical que logró acercar el género a varias generaciones de oyentes. En esa construcción colectiva, Alfano aportó su estilo como guitarrista y acompañó una época de intensa actividad discográfica y presentaciones en vivo.

Su fallecimiento vuelve a traer el recuerdo de otros integrantes fundamentales de la formación. En 2012 murió Adrián Otero, la voz más reconocible de Memphis, en un accidente de tránsito. Ese mismo año falleció el saxofonista Emilio Villanueva, mientras que en 2022 murió el pianista Gustavo Villegas.

Con la partida de Rubén “King” Alfano desaparece otro de los protagonistas de una historia musical que dejó canciones, discos y conciertos incorporados a la memoria del público argentino. Su guitarra permanece en aquellas grabaciones que ayudaron a darle al blues un sonido propio, reconocible y profundamente ligado a la música popular del país.

Fuente: Ámbito.