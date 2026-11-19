Llega la sexta entrega de la "La era de hielo".

Manny, Sid, Diego y sus inseparables compañeros volverán a la pantalla grande con una aventura entre volcanes, dinosaurios y ríos de lava. La nueva entrega de la popular saga animada se estrenará el 28 de enero de 2027 en los cines latinoamericanos.

Después de diez años sin una nueva película de su saga principal, La era de hielo prepara su regreso a los cines. Disney y 20th Century Studios dieron a conocer el tráiler oficial de La era de hielo: Mundo de lava (Ice Age: Boiling Point), la sexta entrega de la franquicia animada que conquistó a distintas generaciones desde su debut en 2002.

El adelanto recupera a los personajes más queridos de la historia: Manny, el mamut; Sid, el perezoso; Diego, el tigre dientes de sable; y Ellie, quienes volverán a compartir una aventura tan peligrosa como disparatada. También regresan Buck, Crash, Eddie y la infaltable ardilla Scrat, cuya obsesión por las bellotas continúa provocando situaciones desopilantes.

Esta vez, la historia trasladará a los protagonistas a una región dominada por volcanes, lava y criaturas prehistóricas. El grupo deberá internarse en territorios desconocidos del Mundo Perdido, un escenario que promete nuevas amenazas y numerosos enredos.

La película recupera buena parte del elenco original de voces en inglés, encabezado por Ray Romano como Manny, John Leguizamo como Sid, Denis Leary como Diego y Queen Latifah como Ellie. También participa Simon Pegg, quien vuelve a interpretar a Buck.

La primera película de La era de hielo llegó a las salas en 2002, producida por Blue Sky Studios, y rápidamente se convirtió en un éxito internacional. La historia de tres animales prehistóricos que terminaban formando una familia inesperada conquistó al público con una combinación de humor, aventura y momentos emotivos.

Su repercusión dio origen a cuatro secuelas cinematográficas, además de cortometrajes y producciones derivadas. La última película de la saga principal, La era de hielo: Choque de mundos, se estrenó en 2016.

Desde entonces, la franquicia continuó a través de contenidos para plataformas digitales, como La era de hielo: Las aventuras de Buck y La era de hielo: Las aventuras de Scrat. Sin embargo, el anuncio de esta sexta película representa el regreso de los protagonistas originales a las salas de cine.

También marca una nueva etapa para la franquicia. Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney y el cierre de Blue Sky Studios en 2021, la compañía quedó a cargo de continuar la historia de estos personajes.

La dirección de Mundo de lava está a cargo de John C. Donkin, quien anteriormente trabajó en Las aventuras de Buck, mientras que Lori Forte, vinculada desde hace años con la producción de la saga, vuelve a participar del proyecto.

El estreno latinoamericano está anunciado para el 28 de enero de 2027, mientras que en Estados Unidos llegará a los cines el 5 de febrero.

Con su nueva película, La era de hielo buscará reencontrarse con quienes crecieron viendo las aventuras de Manny, Sid y Diego, pero también conquistar a una nueva generación de espectadores. Y, como ocurre desde el comienzo de la franquicia, Scrat volverá a demostrar que la búsqueda de una simple bellota puede desencadenar el caos más absoluto.

Fuente: Ämbito.