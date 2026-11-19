Después de 13 años de litigio, la Justicia uruguaya resolvió una demanda que la actriz argentina había presentado por el uso de su imagen en una campaña publicitaria realizada durante su infancia. El tribunal reconoció que la empresa utilizó su imagen más allá del período autorizado, pero rechazó la mayor parte del reclamo económico.

Una disputa judicial que se extendió durante más de una década terminó con un resultado muy diferente al que esperaba Luisana Lopilato. La actriz argentina había reclamado una indemnización superior a los dos millones de dólares por el uso prolongado de su imagen en una publicidad de una empresa de seguridad de Uruguay. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno estableció una compensación de apenas 4.000 dólares, a los que deberán sumarse los intereses legales.

El conflicto se originó en 1994, cuando Lopilato tenía siete años y participó en un comercial de Punta Systems, una firma dedicada a la instalación de alarmas en Maldonado. En aquella publicidad, la pequeña conversaba con un oso de peluche y le explicaba que podían salir al cine porque la vivienda quedaría protegida por el sistema de seguridad de la empresa.

Lo que inicialmente había sido un trabajo publicitario infantil terminó convirtiéndose en una extensa controversia. Según sostuvo la actriz, su imagen continuó apareciendo durante años en distintos soportes promocionales de la compañía, entre ellos vehículos, folletos y carteles, sin que existiera una autorización para mantener esa utilización por tiempo indefinido.

En febrero de 2006, Eduardo Lopilato, padre de la artista, intimó a la empresa para que dejara de utilizar la imagen de su hija. Punta Systems retiró los materiales publicitarios cuestionados y emprendió una campaña para reemplazarlos, aunque el desacuerdo no quedó resuelto.

Tres años después, en 2009, la compañía fue adquirida por la multinacional española Prosegur, que posteriormente también quedó involucrada en el reclamo judicial.

La presentación judicial se formalizó en 2013 e incluyó diferentes conceptos indemnizatorios. Lopilato solicitó 25.000 dólares por daño moral, reclamó 50.000 dólares por lucro cesante y exigió, además, un porcentaje equivalente al 15% de los beneficios obtenidos por las empresas durante el período en el que utilizaron su imagen.

La incorporación de esos conceptos llevó la pretensión económica a una cifra superior a los dos millones de dólares.

No obstante, al analizar el caso, los magistrados consideraron que no correspondía reconocer la totalidad de los perjuicios invocados.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la existencia de un consentimiento inicial. Los jueces entendieron que los padres de Luisana habían autorizado por escrito su participación en la publicidad, por lo que el conflicto no radicaba en la utilización original de la imagen, sino en el tiempo durante el cual la empresa continuó aprovechándola comercialmente.

Aunque el contrato original no fue presentado durante el proceso, el tribunal consideró razonable establecer que la autorización había tenido una duración de un año, entre 1994 y 1995.

De acuerdo con esa interpretación, la empresa mantuvo la imagen de la actriz en sus materiales promocionales hasta 2006, es decir, durante aproximadamente diez años adicionales al período que los magistrados consideraron autorizado.

Los argumentos de la Justicia para reducir la indemnización

Para determinar el monto de la compensación, el tribunal tomó como referencia la remuneración original por aquella publicidad. Durante el proceso, Eduardo Lopilato había señalado que el trabajo se había acordado por unos 400 dólares.

Los jueces utilizaron esa cifra como base para calcular una compensación anual por el uso posterior de la imagen y fijaron una indemnización de 4.000 dólares en concepto de lucro cesante, más los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda.

La resolución también descartó el pedido de reparación por daño moral. Según la valoración judicial, no se acreditó que la permanencia de aquella publicidad hubiera provocado consecuencias negativas en la vida personal o en la trayectoria profesional de la actriz.

Tampoco prosperó la pretensión de recibir un porcentaje de las ganancias empresariales, ya que el tribunal entendió que no existían elementos suficientes para demostrar una relación directa entre la utilización de su imagen y los beneficios económicos obtenidos por las compañías.

En cuanto a Prosegur, los magistrados aceptaron el planteo de prescripción presentado por la multinacional y rechazaron la demanda indemnizatoria en su contra por responsabilidad extracontractual.

De esta manera, la obligación de pagar los 4.000 dólares establecidos por la Justicia quedó exclusivamente a cargo de Nautiland S.A., razón social de Punta Systems.

El fallo puso fin a esta instancia de un proceso iniciado en 2013, aunque la controversia se remontaba a casi dos décadas antes. La resolución reconoció el derecho de la actriz a recibir una compensación por la utilización prolongada de su imagen, pero descartó los argumentos que sustentaban la mayor parte de su demanda millonaria.

Fuente: Ámbito.