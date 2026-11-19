A más de una semana del sorprendente fallecimiento de Marcos Camino, uno de los fundadores de la histórica banda santafesina "Los Palmeras", su hijo Marcos Camino Jr. publicó un emotivo mensaje en agradecimiento a los cientos de mensajes que los fanáticos le hicieron llegar tras el fallecimiento de su padre.

A través de la publicación original, el joven que forma parte de Los Palmeras —tras la salida de Cacho Deicas— confirmó que seguirá adelante con el conjunto musical y así, cumplir con los deseos de su padre.

"Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles", expresó en sus historias de Instagram. "Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto", agregó.

En ese sentido, reflexionó sobre cómo la muerte de su padre le afectó en lo personal: "A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas".

En otra parte del texto, el acordeonista adelantó que hablaría sobre situaciones "que calló" con respecto a cómo trataron a su padre, lo que dejó entrever una posible interna en la banda que fundó su padre: "Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá".

Por último, aseguró que cumplirá con los deseos de su padre: "Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por @lospalmerasoficial, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma".

¿Cuál es la interna entre los Palmeras?

De acuerdo con la información que difundió el panelista Pepe Ochoa, aparentemente la relación entre Cacho Deicas y Marcos Camino no habría terminado de la mejor manera: “Había una interna, se dejaron de hablar. Nunca más se vieron. Desde ahí empezó a ser un poco raro, hablaban que era un tema de dinero, de contratos", reveló.

Previo a su muerte, Camino habría intentado retomar el vínculo, a través de los hijos de Deicas, sin tener éxito: "Desde la muerte, la familia de Marcos está indignada con la familia de Cacho”.

Si bien no reveló detalles de la interna, comenta que hay una negativa de contacto de parte de la familia de Cacho Deicas: “Y Sandra (esposa de Camino) les mandó mensajes por privado, después recibe un mensaje de Cristian (hijo de Deicas): 'No nos contactes nunca más en tu vida'”.

En ese sentio, Sandra expresó su malestar con un mensaje dirigido a Cristian en redes sociales. “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”, escribió.

Fuente: Noticias Argentinas.