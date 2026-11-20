Pity Alvarez fue condenado a 12 años de prisión, que cumplirá con arresto domiciliario.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 dispuso que el músico cumpla la pena bajo arresto domiciliario. El crimen ocurrió en julio de 2018 en Villa Lugano. La Fiscalía había solicitado 18 años y seis meses de cárcel y la defensa reclamó la absolución.

Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 lo encontró responsable de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y estableció que cumpla la pena bajo arresto domiciliario.

Según informó Ámbito, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados participó de la última audiencia por videoconferencia desde una clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado. Habló antes de que los jueces pasaran a deliberar, aunque no siguió la lectura del veredicto.

El tribunal estuvo integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. La resolución llegó después de un proceso que atravesó sucesivas postergaciones vinculadas con el estado de salud mental del cantante.

Durante sus últimas palabras, Álvarez cuestionó el pedido de pena de la Fiscalía y sostuvo que en su declaración había intentado explicar las circunstancias personales que rodearon el hecho.

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y seis meses de prisión. La defensa pidió la absolución y, como planteo subsidiario, que el episodio fuera considerado un exceso en la legítima defensa.

El crimen de Villa Lugano

De acuerdo con la acusación, Álvarez mató a Díaz de cuatro disparos, abandonó el lugar y descartó el revólver en una alcantarilla. Posteriormente se entregó a la Policía.

La sentencia cerró la etapa de debate oral, más de ocho años después del homicidio. Los fundamentos completos del fallo se conocerán más adelante.

Fuente: Ámbito.