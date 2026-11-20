El músico y escultor Gustavo Spinetta vivió un extraño suceso luego de hablar sobre la muerte de su hermano, la leyenda del rock Luis Alberto Spinetta, y la de su padre, en una entrevista que brindó para el canal de YouTube de Goura's Music.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, tres guitarras que estaban apoyadas sobre un soporte se cayeron al mismo tiempo luego de que Gustavo recordara con emoción las pérdidas en su familia. El hecho quedó registrado por las cámaras.

De acuerdo con el extracto de la entrevista en Fonograma, el momento ocurrió posteriormente a que Gustavo hablaba sobre los momentos más dolorosos de su vida, entre ellos el 2012, año en que falleció su hermano a causa de un cáncer de pulmón y su padre.

“En un año murieron mi viejo, Luis—”, relataba el músico al momento de ser interrumpido por el estruendo de las guitarras cayendo.

El momento dejó una mezcla de humor y asombro en Gustavo y en Goura, el conductor del ciclo de entrevistas, quien lanzó un "confirmado" entre risas. Las redes sociales viralizaron el momento y, aunque algunos hablaron de que se trataba de una coincidencia, otros señalaron que era una señal mística.

La entrevista siguió su curso, pero ambos mencionaron que, previo a encender las cámaras, habían hablado sobre espiritualidad. Gustavo dijo una frase que resonó mucho en redes: “La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas”, antes de agregar: “Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”.

Fuente: Noticias Argentinas.