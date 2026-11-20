La cantante Miley Cyrus y el rockero Maxx Morando estarían a días de oficializar su compromiso y unir sus vidas en matrimonio, aparentemente en una ceremonia secreta.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la cantante y el baterista pasarían por el altar este fin de semana en un evento privado en el sur de California.

Fuentes cercanas a los artistas mencionaron que la pareja compartirá sus votos este fin de semana en una ceremonia que buscaba ser "secreta". No hay más detalles sobre la boda, ni la lista de invitados ni el venue elegido por la pareja.

La pareja se comprometió hace aproximadamente un año durante un viaje romántico a Tokio, con un extravagante anillo de 14 kilates valuado en 385 mil euros.

Miley Cyrus y Maxx Morando iniciaron su relación en el 2021 luego de conocerse en una cita a ciegas, según confirmaron en declaraciones a la prensa, e hicieron oficial su relación con los medios en abril de 2022.

En otras declaraciones, la cantante confesó que la propuesta fue de la manera tradicional: “Sí, se arrodilló. Y a mí no es fácil sorprenderme porque me encanta controlar cada situación y me había rendido por completo. Y te digo, estaba muy, muy, muy sorprendida”.

Hasta el momento, ni Cyrus ni Morando confirmaron los rumores.

Fuente: Noticias Argentinas.