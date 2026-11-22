La actriz y conductora Flor de la V compartió un mensaje para recordar a las personas trans que fueron víctimas de la violencia y la discriminación, en el que reclamó condiciones para que puedan vivir, envejecer, trabajar y construir sus proyectos de vida con los mismos derechos que el resto de la sociedad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, la artista recordó a las compañeras que fueron asesinadas, murieron jóvenes o no tuvieron la posibilidad de acceder a una vida digna.

“Nuestra historia está llena de ausencias. De nombres que merecen ser recordados y de vidas que podrían haber sido distintas”, expresó Flor de la V, quien también hizo referencia a quienes resistieron en épocas en las que la visibilidad implicaba exponerse a la persecución, el desprecio y las agresiones.

En ese sentido, planteó que el recuerdo de las víctimas no debe limitarse a sus muertes y reclamó que las personas trans puedan desarrollar sus vidas sin quedar excluidas de derechos básicos.

“No quiero que nos recuerden solamente por nuestras muertes. Quiero que podamos vivir, envejecer, enamorarnos, trabajar y tener los mismos derechos que cualquier otra persona”, sostuvo.

La conductora también destacó que detrás de cada persona fallecida había una historia y proyectos que quedaron truncos, y concluyó: “La memoria también es una forma de exigir justicia”.

El mensaje se conoce en un contexto de preocupación por los episodios de violencia contra la comunidad trans. A comienzos de noviembre, trabajadoras sexuales trans fueron atacadas por un grupo de jóvenes en los bosques de Palermo, en un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

La presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, calificó aquella agresión como “una cacería” y señaló que las víctimas fueron perseguidas y golpeadas con distintos objetos. También indicó que varias mujeres resultaron lesionadas y que el episodio tuvo consecuencias psicológicas para quienes debieron esconderse para evitar los ataques.

Fuente: Noticias Argentinas.