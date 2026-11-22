La miniserie alemana se posiciona entre las propuestas de suspenso que despiertan interés en la plataforma de streaming. Con una historia atravesada por un crimen, recuerdos traumáticos y una inquietante confrontación entre sus protagonistas, la producción ofrece una trama de misterio que puede verse en pocas horas.

Una escritora que lleva una década encerrada en su casa, el asesinato de su hermana y un encuentro cuidadosamente preparado para enfrentar al presunto responsable del crimen son los elementos centrales de La trampa, la miniserie alemana disponible en Netflix que viene llamando la atención de los espectadores argentinos.

La producción combina suspenso psicológico, drama y misterio en una historia que avanza a través de seis episodios, de entre 43 y 52 minutos cada uno. Su formato breve la convierte en una alternativa para quienes prefieren relatos que puedan seguirse de principio a fin durante una misma tarde.

La ficción logró despertar interés entre el público argentino con un argumento en el que las sospechas, los secretos familiares y la fragilidad de los recuerdos mantienen abierta la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió.

La protagonista es Lisa Konrad, una escritora que permanece recluida desde hace diez años, cuando su hermana Anna fue asesinada. Incapaz de superar aquella experiencia, Lisa se refugió en su casa y se alejó prácticamente por completo del mundo exterior.

Sin embargo, su vida cambia cuando observa una entrevista televisiva y cree identificar al hombre que mató a su hermana. Se trata de Robert Lenzen, un reconocido periodista cuya imagen pública no parece despertar ninguna sospecha.

Convencida de haber encontrado al asesino, Lisa decide actuar por su cuenta. Para acercarse a él, escribe una novela inspirada en el crimen y organiza una entrevista con motivo de la publicación. Su única condición es que sea Lenzen quien la entreviste.

El encuentro se desarrollará en la casa de la escritora, un territorio que ella conoce y en el que espera tener el control de la situación. Pero el periodista también comienza a investigar a su anfitriona y descubre indicios que lo llevan a preguntarse cuáles son sus verdaderas intenciones.

A partir de ese momento, la historia se transforma en un enfrentamiento psicológico entre dos personajes que parecen ocultar información. Cada conversación introduce nuevas dudas y obliga a revisar aquello que, hasta entonces, parecía una certeza.

Un relato donde los recuerdos también pueden engañar

Uno de los aspectos que distingue a La trampa es la manera en que aborda la relación entre la memoria y la verdad. La protagonista construyó buena parte de su existencia alrededor de un hecho traumático, pero sus recuerdos comienzan a mostrar fisuras a medida que se aproxima al hombre al que considera culpable.

La serie utiliza el aislamiento de Lisa y la tensión de los encuentros con Robert para construir una atmósfera inquietante. En lugar de apoyarse exclusivamente en la acción, el suspenso surge de las contradicciones de los personajes, las revelaciones parciales y las preguntas que permanecen sin respuesta.

Los seis episodios llevan por título El monstruo, La novela, El entrenamiento, La entrevista, La confesión y La verdad. A través de ellos, la trama avanza hacia el esclarecimiento del asesinato y de las circunstancias que marcaron la vida de la protagonista.

Quiénes integran el elenco

La miniserie cuenta con Friederike Becht en el papel de Lisa Konrad y Hans Löw como Robert Lenzen, los dos personajes alrededor de los cuales se organiza el conflicto principal.

El reparto también incluye a Matthias Brandt, quien interpreta a Norbert, una figura cercana a la escritora, y a Josephine Thiesen, en el papel de Anna, la hermana asesinada.

Completan el elenco Miriam Ohlmeyer, Malaya Takeda, Anna Schudt, Ursula Strauss, Michael Klammer y Sesede Terziyan.

Con una duración total cercana a las cinco horas, La trampa se suma a las producciones europeas de suspenso disponibles en Netflix. Una historia breve, construida alrededor de un crimen sin resolver, en la que descubrir la verdad implica también cuestionar los recuerdos y las motivaciones de quienes buscan encontrarla.

Fuente: Ámbito.