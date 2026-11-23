Lo que debía ser una noche inolvidable para los seguidores de Shakira terminó convirtiéndose en un conflicto que ahora deberá resolverse en los tribunales. Casi un año después del concierto realizado en Córdoba, la Justicia habilitó una demanda colectiva contra las empresas responsables de su organización.

El espectáculo del 14 de diciembre de 2025, en el estadio Mario Alberto Kempes, fue interrumpido por una tormenta eléctrica. Según los asistentes que impulsaron el reclamo, la presentación comenzó unos 40 minutos tarde y finalizó sin completar el repertorio previsto.

El conflicto llegó al Juzgado Civil y Comercial de 5ª Nominación de Córdoba, donde el juez Ricardo Guillermo Monfarrell autorizó que la causa avance bajo la modalidad de proceso colectivo.

La acción judicial, promovida por la asociación de consumidores CESYAC, involucra a las productoras U J S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A.

Entre los cuestionamientos aparecen la información brindada al público, la decisión de realizar el recital pese a las alertas meteorológicas y las dificultades que, según los denunciantes, se produjeron durante la evacuación del estadio.

Cuánto dinero reclaman los seguidores de Shakira

La demanda pretende que quienes compraron sus entradas reciban un reintegro equivalente al 50% del importe abonado. También solicita compensaciones para las personas que asistieron mediante invitaciones o accesos gratuitos.

Además, la asociación reclama daños punitivos y una eventual reparación por perjuicios morales, junto con la implementación de mejores protocolos de prevención y evacuación para futuros espectáculos.

La decisión judicial comprende a quienes ingresaron al estadio como espectadores, independientemente de su residencia o de la modalidad de acceso. Quedan excluidos trabajadores, personal de seguridad, integrantes de la producción y periodistas que asistieron por motivos profesionales.

Por ahora, no existe una condena ni se ordenó devolver dinero. La resolución únicamente permite que los reclamos comunes sean examinados dentro de un mismo expediente.

Las empresas organizadoras podrán presentar sus defensas y pruebas antes de que la Justicia determine si corresponde alguna reparación económica.

De esta manera, el recital inconcluso de Shakira en Córdoba abre una discusión judicial sobre los derechos de los espectadores, las obligaciones de las productoras y la respuesta que deben ofrecer los organizadores ante fenómenos climáticos que obligan a suspender un espectáculo.

Fuente: Ámbito.