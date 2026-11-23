La periodista y movilera de Canal Once de Paraná, Bárbara Brunetti, salió de terapia intensiva tras permanecer varias semanas internada. La alentadora noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales por Gastón Vera, camarógrafo del mismo medio y compañero de trabajo de la comunicadora.

Brunetti permanece internada desde fines de septiembre, cuando su estado de salud generó una profunda preocupación entre sus colegas y la comunidad paranaense.

Con una extensa trayectoria en la televisión local, la periodista ha recibido numerosas muestras de afecto y solidaridad de compañeros de profesión, amigos y vecinos que acompañan su recuperación.

La salida de terapia intensiva constituye un importante avance y una noticia esperanzadora para quienes han seguido de cerca su evolución.