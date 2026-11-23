La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando contrajeron matrimonio el pasado sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California, tras cinco años de relación.

La pareja pasó por el altar para dar el "sí, quiero" en una finca que perteneció al difunto cantante Frank Sinatra, rodeada por sus familiares y su círculo íntimo.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la propia artista en sus redes sociales —con la firma del fotógrafo José Villa—, la ceremonia se llevó a cabo en el patio de la propiedad, junto a la piscina. La pareja eligió una decoración de rosas blancas y una iluminación íntima con velas.

Frente a los rumores de distanciamiento con el lado paterno, Miley estuvo acompañada por su padre Billy Ray Cyrus, la actriz Elizabeth Hurley, actual pareja de su padre, y el hijo de esta, Damian. Además de su madre Tish y su hermana Noah.

Para el día especial, la pareja lució diseños de Anthony Vaccarello para la firma francesa Saint Laurent.

La novia eligió un vestido —aparentemente blanco o crema— de corte clásico con una silueta depurada y la espalda completamente descubierta. Por otra parte, Morando vistió un esmoquin negro tradicional con camisa blanca y corbata negra.

La pareja consolidó su amor con un tatuajeLuego de confirmarse la boda, los recién casados llevaron su amor al siguiente nivel: se tatuaron sus respectivos nombres en la cadera.

La noticia fue confirmada a través de Instagram por el tatuador Jamie Gene Lopez, quien publicó fotografías de los diseños junto a un mensaje de felicitación para el matrimonio. "Felicidades a los recién casados y placas con nombre para Maxx y Miley", escribió el tatuador en sus redes sociales.

Cyrus y Morando iniciaron su relación en 2021 tras conocerse en una cita a ciegas y se comprometieron a finales de 2025 durante un viaje a Japón, con un anillo de diamantes valuado en más de 150.000 dólares.

Fuente: Noticias Argentinas.