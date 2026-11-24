La serie argentina División Palermo se alzó con el premio a Mejor Serie de Comedia en la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacionales, que se entregaron el lunes por la noche en Manhattan. Por su parte la serie francesa Caréme fue galardonada como Mejor Serie Dramática.

La serie de Netflix, creada por Santiago Korovsky, ya había recibido el mismo galardón tras su primera temporada. Entre los nominados argentinos también se encontraba como actor protagónico Ricardo Darín (El Eternauta) y Memen (Prime Video) a Mejor serie Dramática.

El mensaje de Santiago Korovsky tras ganar el segundo Emmy con División Palermo

A través de sus redes sociales, Korovsky compartió un sentido mensaje tras obtener un nuevo Emmy. "Otro Emmy Internacional a la mejor comedia con División Palermo. No lo puedo creer. Me quiero abrazar con mis increíbles compañeros de elenco, con todo el equipo, con los guionistas y los editores, con mi codirector, con todo Netflix y K&S. También con todos mis amigos, con mi familia y con mi novia, que se bancan mis infinitas consultas (y les van a seguir llegando). Aguante División Palermo y vamos Argentina, locooooo", concluyó el actor.

Presentados por Michael Urie, dos veces nominado al premio Emmy en horario estelar por Shrinking, la gala anunció a los ganadores en 16 categorías, elegidos entre 64 nominados de 22 países. El Reino Unido se llevó la mayor cantidad de premios, con nueve trofeos.

Entre los demás ganadores de esta noche se encuentran el británico Bobby Schofield por Unforgivable, que recibió el premio a Mejor Actor, y la belga Mona Mina Leon por Holy Sh!t, que recibió el premio a Mejor Actriz.