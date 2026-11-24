Salió a la luz un nuevo tráiler de la esperada película Avengers: Doomsday y crece la expectativa por su estreno, programado para el próximo 17 de diciembre en nuestro país. Con este nuevo adelanto, se puede reconstruir un poco de la trama inicial del film que permanecía bajo llave desde hace meses.

El único dato confirmado desde el minuto cero es el regreso de Robert Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel —quien dejó atrás el traje de superhéroe en la última entrega--, como nada más y nada menos que el villano Doctor Doom.

Ahora se conocieron nuevos personajes que formarán parte de una de las películas más esperadas del año, la cual tuvo un presupuesto de 700 millones de dólares, según informaron algunos medios. Se estima que debería recaudar al menos 1500 millones de dólares para no tener pérdidas.

¿De qué trata Avengers Doomsday?

El tráiler final del film tiene como protagonista a un retirado Steve Rogers, quien dejó atrás su rol como Capitán América para poder seguir su sueño de formar una familia con Peggy Carter, como se puede ver en el final de Avengers: Endgame.

En medio de las dudas existenciales que Steve atraviesa por la culpa de renunciar a los Vengadores y la carga de la culpa por mentirle a su hijo sobre su verdadera identidad, es interrumpido por la presencia de la nave espacial de Los 4 Fantásticos.

"No sabíamos que esas decisiones tendrían consecuencias" es la premisa que resuena en el adelanto. Ahora, el ex Capitán América deberá enfrentarse a lo que su deseo y su desembarco a otra realidad terminaron por provocarle al mundo.

Al final del adelanto se puede apreciar un pequeño sneak peek de lo que será la batalla final contra Doctor Doom y el esperado crossover con los X-Men.

¿Qué superhéroes aparecen en el tráiler de Avengers Doomsday?En los primeros minutos se puede ver a Steve Rogers, Los Cuatro Fantásticos, conformados por Mister Fantastic, Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Mole, y un Thor recuperado.

Por otra parte, los X-Men que aparecen en el adelanto son Cíclope, quien lidera el grito de batalla "¡A mí, mis X-Men!", le siguen Magneto, Bestia, Mística, Nightcrawler y Gambito.

También aparecen el Soldado del Invierno, Shang-Chi, Black Panther / Shuri, Yelena Belova y Kate Bishop.

Fuente: Noticias Argentinas.