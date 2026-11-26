El actor francés Gérard Depardieu fue citado a juicio por un cargo de violación contra una actriz en su casa de París en 2018.

El actor francés Gérard Depardieu fue citado a juicio por un cargo de violación contra una actriz en su casa de París en 2018, según informó una de sus abogadas a la agencia The Associated Press.

Esto se produce menos de dos semanas después de que la estrella de cine abandonara su apelación contra una condena por agresión sexual en un caso aparte, informa el medio norteamericano consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Cuánto tiempo deberá cumplir Gérard Depardieu tras aceptar la condena por agresión sexualLa abogada defensora Delphine Meillet escribió en un mensaje a la AP que el actor de 77 años sería juzgado solo por una de las dos presuntas violaciones denunciadas por la actriz Charlotte Arnould.

Antecedentes

Depardieu, quien negó las acusaciones de violación, había impugnado la decisión de un juez de instrucción de agosto de 2025 de enviarlo a juicio.

El Tribunal de Apelación de París ratificó el jueves esa decisión en relación con una de las dos presuntas violaciones.

“Él impugna la decisión”, informó Meillet a AP, sin especificar si Depardieu presentaría una nueva apelación.

Arnould presentó su primera denuncia en 2018, cuando tenía 22 años.

El caso se convirtió en uno de los más destacados en el debate sobre la violencia sexual en Francia, ya que el movimiento #MeToo ha encontrado resistencia en el país, especialmente en el ámbito artístico.

El juicio del reconocido artista inició el pasado 25 de marzo, la causa data de 2021 y el tiempo de prisión sería con un periodo de prueba ampliado a tres años. Es decir, que el intérprete deberá cumplir con etapas adicionales como la incorporación a un establecimiento abierto o bien a un régimen de semilibertad.

Además, Depardieu deberá someterse a un tratamiento psicológico y quedará inscripto en el registro de delincuentes sexuales. En cuanto al resarcimiento económico, abonará una multa de 20 mil euros e indemnizará a las demandantes. Si bien cuenta con nacionalidad rusa y emiratí, el fiscal dispuso su ilegibilidad para cualquier visa a futuro.

El fiscal de la causa se refirió a las denunciantes como “mujeres en situación de inferioridad social y desfasadas con respecto a la celebridad del agresor en el plató” del film. Además, el letrado remarcó que el actor de 76 años “goza de una fama, un aura y un estatuto monumentales en el cine francés”.

Fuente: Noticias Argentinas.