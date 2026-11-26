Duki contó que pasa muchas horas en el gimnasio.
El cantante Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como "Duki", reveló que permanece varias horas en el gimnasio para lidiar con situaciones de tensión y definió al ejercicio como una forma de "terapia" que le permite ser menos "irascible".
En declaraciones a un canal de streaming, el músico inició: "Frente a los problemas, voy al gimnasio y descargo ahí. Cuando termino, tengo otra claridad. Sobre todo, para mí, el hecho de poder descargar. Mi laburo y la toma de decisiones, va muy ligado a las relaciones".
"Hay mañanas en que me levanto y hay personas de mi laburo o entorno que quizás se mandó una cagada o me hizo una forrada y no puedo responder como Mauro e insultarlos. Tengo que tener otras facultades", continuó.
Además, explicó que el espacio de entrenamiento funciona como un activador del pensamiento frente a conflictos interpersonales: "Voy al gimnasio, tiro peso, me mato, estoy todo cansado y, por sobrevivir, mi cuerpo se olvida de todo ese enojo. Cuando vuelvo a agarrar el celular, le digo ‘Amigo, hiciste esto. No pasa nada. Andá y seguí con tu camino’".
"Es como mi psicólogo, pero un montón. Ante todas las dudas y problemas que tengo, voy al gimnasio y lo descargo ahí. Cuando termino, tengo otra claridad, no estoy tan alerta, ni irascible. Es mi momento de terapia", cerró.
Fuente: Noticias Argentinas.